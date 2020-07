Eleonora Rocchini Vs Chiara Biasi: “Frecciatine da dodicenne”/ Colpa di un tatuaggio

Scontro di fuoco tra due seguitissime influencer. Eleonora Rocchini e Chiara Biasi sono le protagoniste di un catfight nato su Instagram per colpa di un tatuaggio. Qualche giorno fa la Rocchini ha infatti postato sui suoi canali social la foto del tatuaggio di un serpente fatto sul piede. Si tratta dello stesso che ha tatuato la Biasi e proprio sul piede. Probabilmente proprio per questo la Biasi ha lanciato questa frecciatina su Instagram: “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemelo…” Parole che tutti i follower hanno collegato proprio alla Rocchini. La stessa Eleonora deve aver compreso che si trattasse di una frecciatina nei suoi riguardi, ecco perché la sua risposta non si è fatta attendere.

È guerra tra Eleonora Rocchini e Chiara Biasi

“Non tutti fanno le cose SOLO per soldi…” ha esordito Eleonora Rocchini nel suo messaggio. “C’è gente che si alza la mattina anche se non gli danno 45.000 euro, e si tatua perchè ne ha voglia e non perchè la pagano…” ha continuato, lanciando a sua volta una frecciatina a Chiara Biasi ripretto alla gaffe fatta qualche tempo fa nello scherzo organizzato ai suoi danni dalle Iene. La Rocchini ha così concluso: “Facevi prima a taggarmi che le frecciatine sono per le dodicenni…” Finita qui? Per nulla! Eleonora ha infatti sottolineato come la sua battuta non abbia “fatto ridere nessuno”, infine ha invitato sarcasticamente i suoi fan a parlare di lei: “Parlatene un po’ se no poi viene dimenticata…” Arriverà la risposta della Biasi? La guerra è aperta!



