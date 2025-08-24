Eleonora Sesana a ruota libera sul rapporto con Fedez, la storica assistente del rapper: “Con lui ci vuole tanta pazienza!”.

Trattandosi di un personaggio pubblicamente esposto, artisticamente e non solo, di Fedez conosciamo diverse circostanze che esulano anche la sua professione e che abbracciano – sicuramente suo malgrado – anche la vita privata. C’era però un cono d’ombra, almeno fino a qualche giorno fa, su una persona che a dispetto di tutto e tutti ha sempre giocato un ruolo fondamentale al suo fianco e che non ha mollato la presa in favore del rapper anche e soprattutto nei momenti più difficili. Stiamo parlando della sua storica assistente, Eleonora Sesana.

Come racconta Biccy, Eleonora Sesana – storica assistente di Fedez – è balzata all’attenzione mediatica anche di recente nel merito degli audio pubblicati da Fabrizio Corona. Proprio lei, quasi come se fosse una sua questione persone, era affranta al pensiero che uscisse il materiale riguardante il rapporto del rapper con Angelica Montini e sperava di riuscire a convincere – come si evince dagli audio emersi da Falsissimo – il re dei paparazzi a non rendere note le vicende in questione. Circostanza che mette in evidenza l’entità del rapporto scandito da lealtà, empatia e affetto oltre che dalla professionalità del suo ruolo.

Eleonora Sesana e il retroscena sugli inizi come assistente di Fedez: “Era in call e disse una cosa pensando che non ci fossi…”

Apprendiamo qualcosa in più sul rapporto tra Fedez e la sua storica assistente grazie ad un’intervista doppia rilasciata di recente per Billboard e dove a prendersi la scena sono proprio le rivelazioni di Eleonora Sesana. “Ci siamo conosciuti con un classico colloquio, ricordo perfettamente che ero terrorizzata”, dopo quel primo approccio lavorativo c’è stato poi un mese di silenzio al quale è seguita l’assunzione ma non prima di un particolare aneddoto. “All’inizio abbiamo fatto una call e forse lui pensava che io non fossi presente, ha detto: ‘Con Eleonora va bene ma credo che ci sia un problema: questa ragazza non parla’…”.

Eleonora Sesana – storica assistente di Fedez – sempre a Billboard ha ammesso: "Lavorare con lui? Ci vuole pazienza, ma proprio tanta". Ma non è finita qui; la donna si è anche espressa su alcune qualità, positive e negative, del rapper. "Per i difetti dovrei stare qui 7 giorni; sicuramente non è per nulla empatico". Nel merito dei pregi invece sottolinea: "E' molto intelligente, scaltro… Anche molto generoso; è una cosa bella e tutt'altro che scontata".