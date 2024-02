Eleonora, Sofia e Costanza, chi sono moglie e figlie di Ernesto Assante/ Vicine nella malattia e nella morte

Eleonora, Sofia e Costanza: chi sono moglie e figlie di Ernesto Assante

Ha scioccato tutti l’improvvisa e prematura morte di Ernesto Assante, giornalista e critico musicale stroncato a soli 66 anni per un ictus fulminante. Se sulla sua lunga carriera si sa molto diverso è il caso della sua vita privata. Chi è la moglie di Ernesto Assante? Chi sono i figli di Ernesto Assante? Estramente riservato sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni sulla sua famiglia. Si sa solo che il giornalista era sposato e con la sua morte ha lasciato la moglie Eleonora e due figlie Costanza e Sofia.

Chi è Il Mistico (Fabio Filisetti) di Ciao Darwin 9?/ "Ecco per quale motivo partecipo allo show"

Ernesto Assante è morto ieri sera a causa di un ictus fulminante. In molti in queste ore si sono mostrati particolarmente colpiti dalla morte del giornalista e la redazione al completo di Repubblica, nell’esprimere dolore per la morte del proprio giornalista ha fatto le condoglianze alla sua famiglia, alla moglie Eleonora ed alle due figlie Sofia e Costanza. Non sono note altre informazioni. Si sa solo che Ernesto Assante era sposato da anni con la moglie, i due insieme alla figlie formavano una famiglia molto unita e affiatata.

Luca Angeletti, chi è l'attore ospite a La volta buona?/ "Sono una persona molto curiosa anche nel lavoro"

Ernesto Assante: chi è la moglie Eleonora, chi sono le figlie Sofia e Costanza

Era sposato Ernesto Assante, sua moglie si chiama Eleonora e con lei ha avuto due figlie: Sofia e Costanza. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata perché il giornalista ha sempre mantenuto i suoi affetti fuori dal centro dell’attenzione del gossip. Era noto ed apprezzato per il suo lavoro ed il mondo della musica e dello spettacolo in queste ore si sta stringendo accanto alla sua famiglia.

Ernesto Assante è nato a Napoli il 12 febbraio 1958, poche settimane fa ha festeggiato 66 anni. La sua carriera nel mondo deli giornalismo è iniziata nel 1977 ed in questi hanno collaborato con Il Manifesto e soprattutto per molti anni con La Repubblica. Ernesto Assante è morto a Roma la sera del 26 febbraio 2024 a causa di un ictus.

Anna Gaetano, chi è la sorella di Rino Gaetano?/ "La notte della morte di mio fratello feci un incubo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA