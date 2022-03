Eleonora, sorella Barbara D’Urso/ Quelle frecciate pungenti alla tv trash, poi…

Forse non tutti sanno che Barbara D’Urso ha una sorella di nome Eleonora. Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, i più attenti infatti l’avranno notata in diverse serie televisive e fiction italiane in questi anni. Curioso il fatto che le due sorelle abbiano anche lavorato insieme, fin dagli anni novanta: prima ne Il commissario Rex, poi ne Il maresciallo Rocca e infine in Don Matteo. In passato, tuttavia, Eleonora e Barbara hanno vissuto qualche momento di tensione, a causa di alcune dichiarazioni pungenti da parte dell’attrice. Nel mirino di Eleonora era finito un certo tipo di televisione, definito mediocre, a cui evidentemente, non voleva prendere parte. “Ho sempre rifiutato proposte di livello mediocre e oggi in televisione ci sono solo quelle”, aveva raccontato la sorella di Barbara D’Urso in un’intervista.

Eleonora D’Urso, sorella di Barbara D’Urso: il legame con la conduttrice oltre le incomprensioni

Dopo qualche incomprensione, però, Eleonora e Barbara si sono avvicinate nuovamente, rinforzando il loro legame speciale, recuperandolo definitivamente. Lo dimostrano gli scatti pubblicati al matrimonio di Eleonora e Michele Olmo, dove figurava appunto anche la famosa conduttrice. Quest’ultima, nel 2018, ha deciso di coinvolgere Eleonora nella fiction La dottoressa Giò, dove ha indossato i panni della dolce e gentile Chiara, una paziente della dottoressa. Pace fatta dunque tra le sorelle D’Urso, oggi unite più che mai.

