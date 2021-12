Eleonora Storaro, fidanzata Gianluca Ginoble de Il Volo/ Chi è? Graphic designer e…

Chi è Eleonora Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo? La donna è la nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro. È laureata in Scienze della moda e del costume alla Sapienza di Roma – sua città natale – e attualmente prosegue il suo percorso di studi in moda all’istituto Marangoni di Milano. Nel frattempo, tra un libro e un esame, Eleonora lavora come graphic designer presso Marchesi Grafiche Editoriali di Roma.

“Oggi sono fidanzato e realmente innamorato. Ora posso dirlo pubblicamente: sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre”, aveva rivelato il cantante nel salotto di Verissimo. Una storia, quella tra Gianluca ed Eleonora, che va avanti già da un po’, ma che è stata rivelata sui social network solo di recente. Solamente il 15 novembre, infatti, l’artista de ‘Il Volo’ ha pubblicato una foto in compagnia di Eleonora Storaro, scrivendo: “E poi ho incontrato te”. Uno scatto che ha fatto impazzire i fan, raccogliendo quasi 56mila like.

Eleonora Storaro insieme a Gianluca Ginoble: la tenera vacanza a Dubai

Eleonora Storaro, sui social network, condivide scatti e momenti della sua vita. La donna, che conta su Instagram 20mila followers, pubblica spesso fotografie in compagnia del celebre nonno, Vittorio Storaro (vincitore di tre premi Oscar), ma non solo. Sul proprio profilo social, Eleonora posta immagini dei luoghi che visita, di se stessa e del suo lavoro da stilista. La moda è da sempre la sua grande passione e su Instagram fa inevitabilmente la protagonista.

Da quando la loro storia è stata ufficializzata, non mancano poi gli scatti in compagnia di Gianluca Ginoble. I due a metà dicembre si sono regalati un viaggio romantico a Dubai per staccare dalla routine. Sui social, la coppia ha voluto condividere le immagini della splendida vacanza fatta. Fotografie sulla spiaggia, al tramonto e davanti ai luoghi più iconici della città, tutto correlato dalla didascalia romanticissima di Eleonora: “La vita è una collezione di momenti… E i miei sono magici con te”.

