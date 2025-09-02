Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave: chi è la giovane attrice al fianco del cantante romano ormai da otto anni? La carriera

Nata a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1998, Eleonora Trezza è una giovane attrice emergente che si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno di fare spettacolo. Proprio nella capitale ha conosciuto quello che è poi diventato il suo compagno, da otto anni: Carl Brave. Insieme al cantante, Eleonora vive una storia d’amore che come dicevamo va avanti ormai da anni: i due sono fidanzati infatti da otto anni. Erano giovanissimi, infatti, quando si sono conosciuti e innamorati, cominciando una storia che prosegue tra un impegno e l’altro. Anni, quelli insieme, in cui entrambi sono evoluti non solamente all’interno della coppia ma anche e soprattutto con le rispettive carriere. Eleonora, infatti, sta continuando il suo percorso da attrice mentre lui nel mondo della musica.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave/ Il sogno del cinema e l’amore da 7 anni

Nonostante siano entrambi molto conosciuti e apprezzati come artisti, i due mantengono piuttosto privata la loro storia d’amore, senza troppe dimostrazioni pubbliche. Eleonora Trezza, in passato, ha pubblicato foto con Carl Brave ma sempre in occasione del loro anniversario, nel mese di ottobre, sottolineando gli anni passati insieme, con immagini a corredo della loro storia d’amore che negli anni li ha visti crescere e cambiare.

Carl Brave, chi è: gli esordi a Roma e il successo con Franco126/ Fidanzato da 8 anni con Eleonora

Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave: l’amore scoppiato in giovane età

Entrambi giovanissimi e molto innamorati anche dopo tanti anni insieme, Eleonora Trezza e Carl Brave vivono il loro amore ormai dal 2017. Per entrambi sono stati anni di crescita personale e professionale, nonché come coppia: i due, nonostante le loro vite siano cambiate profondamente negli anni, sono rimasti uniti, continuando a condividere obiettivi e progetti insieme. Tra questi è molto probabile che ci sia la nascita di una famiglia: i due, che fino a qualche anno fa non vivevano insieme, in questi anni è possibile che abbiano preso la decisione di trasferirsi e convivere, dopo tanti anni di amore.