Chi è Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave: insieme da tantissimi anni, conservano entrambi un basso profilo e conducono una riservata relazione

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene e non mancherà anche in questa occasione un ospite speciale pronto a presentarsi in studio. In questo caso l’ospite risponde al nome di Carl Brave, giovane cantante romano della scena rap e cantautorale romana, e si accende la curiosità del pubblico non solo attorno alla sua carriera, ma anche sulla sua vita privata: ha una fidanzata?

Entrando nel merito della vita privata di Carl Brave, sappiamo che il cantante è da tantissimi anni felice al fianco della fidanzata Eleonora Trezza, lontana dai riflettori a differenza della ben nota carriera di lui. Classe 1998 e originaria di Sora, in provincia di Frosinone, di lei sappiamo che è una giovane attrice emergente.

La coppia sta insieme da tantissimi anni, addirittura dal 2017, e non si sono mai lasciati. Si conobbero da giovanissimi e insieme hanno percorso un lungo tragitto di vita insieme, supportandosi a vicenda nelle rispettive carriere e dando vita ad una romantica relazione sentimentale.

In merito alla vita privata di Carl Brave e alla fidanzata Eleonora Trezza, si sanno poche informazioni essendo entrambi piuttosto riservati. A dispetto della popolarità del cantante in tutta Italia, ha sempre conservato un basso profilo e sono pressoché rare le apparizioni pubbliche di coppia.

Anche su Instagram sono rare le occasioni in cui si mostrano in pubblico, ma non mancano comunque scatti di coppia e dolci dediche che testimoniano la bellezza della loro storia d’amore.