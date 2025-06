Tutto su Eleonora Trezza, chi è e cosa sappiamo sulla fidanzata misteriosa di Carl Brave: insieme da tanti anni ma sempre riservati...

Eleonora Trezza, un punto fermo nella vita di Carl Brave: è la sua fidanzata da otto anni

Misteriosa perché non ama parlare di lei e della sua storia d’amore con Carl Brave, anche se in realtà è un punto fermo e inamovibile nella vita del producer. Insieme dal 2017, la coppia è inseparabile e vive il proprio amore con discrezione e alla larga dai riflettori del gossip. Prima di buttarsi a capofitto nella relazione con Eleonora, Carl Brave aveva raccontato a Vanity Fair di aver vissuto delle storie altalenanti precedentemente, anche a causa del suo lavoro.

Con Eleonora Trezza le cose sono cambiate e oggi l’artista non ha dubbi nell’affermare che la sua compagna sia la donna della sua vita. In una intervista a Le Iene, rilasciata qualche anno fa, aveva descritto Eleonora come una ragazza molto “dolce, spontanea e normale”. La ragazza, dal canto suo, non aveva fatto mistero di mal tollerare l’esposizione mediatica di coppia, anticipando il suo desiderio di restarne fuori.

Eleonora Trezza parla della storia d’amore con Carl Brave

“La mia storia con Carl Brave? Non amo condividerla sui social… detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”, ha detto Eleonora Trezza. L’attrice però nel 2022 aveva fatto uno strappo alla regola, pubblicando sul suo profilo Instagram una dedica affettuosa al compagno. “C’è il suo sorriso nel mio”, le sue belle parole per Carl Brave.

Per quanto concerne la sfera professionale, Eleonora ha lavorato e lavora sia in teatro che in tv. Tra le produzioni a cui ha preso parte si annoverano “Per il tuo bene”, “La caccia” e “Oltre la soglia”, ma anche “Uomini che parlano di endometriosi”, uno spettacolo che affronta temi di femminismo e salute femminile.

