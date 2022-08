Eleonora Trezza, fidanzata Carl Brave/ Lei: “Detesto le robe di coppia”

Eleonora Trezza e Carl Brave: “Non viviamo insieme”

Eleonora Trezza è la fidanzata di Carl Brave. Un grande amore quello nato tra i due, anche se prediligono viverlo lontano dai social come ha rivelato proprio la bellissima Eleonora: “nel 2017 ho perso la voglia di comunicare alcuni aspetti della mia vita privata. Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”. La coppia, infatti, è poco presente sui social per una scelta personale visto che preferiscono vivere il loro amore lontano dal clamore mediatico e dal gossip. Le pochissime notizie che si hanno su di loro sono legate alle dichiarazioni fatte dal cantautore di Hula Hoop, il singolo estivo in cui ha collaborato nuovamente con Noemi dopo il grandissimo successo della scorsa estate con Makumba. ”

“Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante” ha detto il rapper che in passato ha già provato la convivenza con una ex ragazza con cui ha convissuto per due anni.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave

Ma chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave? Sono davvero pochissime le informazioni sul conto della giovane e bellissima ragazza. Una cosa è certa: Eleonora è una ragazza molto discreta e riservata e non ama particolarmente i social. Proprio la ragazza in una vecchia intervista datata 2017 ha rivelato di non essere una fanatica dei social e di non essere nemmeno una ragazza da coppia: “Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre” – ha detto la compagna del cantautore che è poco presente sui social dove è davvero difficilissimo trovare uno scatto in compagnia del suo amore!

Che dire, una ragazza sicuramente che sa davvero bene cosa vuole!

