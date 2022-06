Eleonora Trezza, fidanzata Carl Brave/ Lui: “Non viviamo insieme”

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave

Eleonora Trezza è la fidanzata di Carl Brave, il rapper che ha da poco pubblicato il nuovissimo singolo estivo dal titolo “Hula Hoop” con Noemi. Reduce dal grande successo della scorsa estate con “Makumba”, il rapper ha deciso di bissare puntando ancora una volta su un titolo divertente e accattivante cantato con l’amica e collega Noemi. Un momento davvero magico nella vita di Carl Brave che nella vita privata è legato alla giovanissima Eleonora. La ragazza è molto discreta e riservata, infatti, sono pochissime le informazioni sul suo conto. Le poche informazioni che si hanno sono legate alle dichiarazioni di Brave che in passato ha confessato di essere stato follemente innamorato di una ragazza e di averci messo diverso tempo per dimenticarla.

Noemi & Carl Brave/ Bis per la coppia con "Hula Hoop"

Sicuramente queste parole non riguardavano Eleonora, la sua attuale compagna, di cui ha parlato per la prima volta in occasione di una intervista rilasciata a Vanity Fair. “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante” ha detto il rapper che ha alle spalle una convivenza di due anni con la sua ex fidanzata.

Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave/ "C'è il suo sorriso nel mio"

Eleonora Trezza e Carl Brave: un amore poco social

Eleonora Trezza e Carl Brave sono una coppia da diverso tempo, ma di loro si conosce davvero poco. La ragazza, infatti, è molto discreta e riservata e non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata. Anche sui social è poco attiva, anzi non è solita pubblicare scatti o post dedicati al suo amore.

Proprio Eleonora ha rivelato perchè non posta tanto della sua vita personale e privata sui social: “nel 2017 ho perso la voglia di comunicare alcuni aspetti della mia vita privata. Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”.

Carl Brave, Future Hits Live/ "Il desiderio di essere avulso da ogni categoria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA