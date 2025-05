Nella vita di Carl Brave c’è, da tantissimi anni, la stessa donna. Lei si chiama Eleonora Trezza ed è, da più di sette anni, al fianco dell’artista romano. Ma chi è la fidanzata di Carl Brave e cosa fa nella vita? Da quello che possiamo vedere sul suo profilo Instagram, Eleonora è appassionata di cinema. È seguita da più 14.000 follower sui social, dove pubblica quotidianamente selfie, foto di viaggi e scatti insieme al compagno, Carlo. Eleonora e Carl Brave sono fidanzati da più di sette anni: il loro amore è cominciato quando entrambi erano molto giovani e agli inizi della loro carriera, lui come cantante, lei come giovane appassionata di cinema.

Di recente la fidanzata di Carl Brave ha lavorato allo spettacolo “Uomini che parlano di endometriosi”, portato in scena in vari teatri d’Italia. Un lavoro che parla di femminismo e di certi valori ai quali Eleonora tiene particolarmente. L’amore tra Eleonora e Carl è profondo e forte, come dimostrano i tanti anni passati insieme dai due, che nonostante la popolarità e il successo non si sono mai separati. “Vinceremmo il Premio Strega se scrivessimo di noi” ha scritto la fidanzata dell’artista in un post sui social di qualche anno fa. La situazione non è cambiata neppure ora: i due continuano a stare insieme, felici e sempre più uniti.

All’inizio della loro storia d’amore, Carl Brave aveva parlato della relazione con Eleonora spiegando che non vivevano assieme. La fidanzata di Carl Brave, Eleonora Trezza, è infatti arrivata dopo la fine di una storia importante e per questo non sono arrivati subito dei grandi passi. Ora, a distanza di anni, è molto probabile che le cose siano cambiate e che i due vivano felici sotto lo stesso tetto.