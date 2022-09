Eleonora Vallone, chi è la figlia di Raf Vallone/ Il rapporto con il padre e l’incidente nel 1984

Chi è Eleonora Vallone: figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi

Eleonora Vallone, nata nel 1953, è la prima figlia di Raf Vallone e di Elena Varzi. La coppia di attori ha poi avuto, nel 1958, altri due figli gemelli: l’attore Saverio e la cantante Arabella. Eleonora è sempre stata molto legata la padre, ma era insofferente alla sua disciplina ferrea: “Era un uomo di grande rigore morale. Accolse con gioia la mia nascita, ma voleva un figlio maschio. Volevamo bene a nostro padre ma quando era lontano da casa ci sentivamo finalmente liberi”, ha detto Eleonora a Nuovo. A soli 15 anni Eleonora si innamorò di Massimo Gualdi, il padre Raf diede il consenso alle nozze (la figlia era minorenne) ma non partecipò alla cerimonia. Dopo 7 anni e un figlio, Luca, il matrimonio naufragò. Nel 1981 Eleonora ha condotto il Festival di Sanremo 1981 assieme a Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi.

Eleonora Vallone: l’incidente e la passione per l’acqua

Nel 1984 Eleonora Vallone ha avuto un terribile incidente automobilistico, in cui il suo compagno Publio Scheggi perse la vita, mentre lei rimase gravemente ferita: “Riportai un trauma cranico e varie fratture, con il rischio di subire l’amputazione di un braccio, mi risvegliai dopo 15 giorni di coma”. Eleonora Vallone ha recitato come attrice di cinema, teatro e televisione, ma dopo l’incidente si è dedicata all’insegnamento della ginnastica in acqua. Qualche anno, in occasione dell’anniversario della morte del padre, ha scritto su Facebook: “Caro Papà, tutto era magico e irreale quando c’eri tu..tutto odorava di più, profumava di sogni, e i colori più intensi.. il 31 ottobre del 2002 mi hai lasciato in un mondo sempre più triste e senza i tuoi slanci.. mi manchi da morire. La tua figlia primogenita che chiamavi “Gelsomino tiepido” ti ha sempre vicino e dentro!”.

