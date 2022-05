Eleonora Venturini Storaro, chi è fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo/ Una designer nel suo cuore

Gianluca Ginoble, uno dei tre ragazzi de Il Volo, è certamente quello che nel corso degli anni ha attirato maggiormente l’attenzione sulla sua vita privata. Attualmente lui sembra avere trovato finalmente la persona che gli ha regalato la stabilità sul piano sentimentale e non ha avuto timore di ammetterlo: nel suo cuore c’è Eleonora Venturini Storaro, una giovane che può vantare una parentela famosa: lei, infatti, è la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore

Il cantante può vantare anche altre ex che lo hanno fatto finire al centro del gossip. Si tratta di Paqualina Sanna, ex protagonista de “La Pupa e il secchione” e Mercedesz Henger, che ha da poco iniziato la sua seconda avventura a “L’Isola dei Fmosi”. Con loro lui ha avuto però sei semplici flirt, mentre ora sembra essere pronto a fare sul serio con la fidanzata.

Chi è Eleonora Venturini Storaro: è lei la fidanzata di Gianluca Ginoble

Nonostante la vita privata dei ragazzi de Il Volo sia spesso al centro dell’attenzione del gossip. loro non amano particolarmente parlarne in pubblico. Gianluca Ginoble ha però fatto un’eccezione qualche mese fa in occasione della sua presenza nello studio di ‘Verissimo’, In questa ccasione lui ha parlato meglio di Eleonora e rivelato un dettaglio particolare su di lei: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo publicamente: sono felice”.

La ragazza sembra avere ereditato dal nonno la passione per l’arte e lo spettacolo: lei, infatti, è laureata in Scienze della Moda e del Costume all’Università La Sapienza di Roma e ora frequenta il corso di Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano. Pur avendo concluso gli studi da poco, la ragazza lavora già come graphic designer, ruolo che la soddisfa particolarmente.











