Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble ancora fidanzati?/ “Rapporto duale”

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble ancora innamorati

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble fanno ancora coppia fissa. Proprio così, il cantante de Il Volo e la nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro sono più innamorati che mai ed oramai non si nascondono più. Proprio il cantante de Il Volo, ospite del programma televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin si è sbottonato parlando della sua vita privata e sentimentale confessando: “sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre”. Procede a gonfie vele quindi la storia d’amore tra i due con il cantante de Il Volo che è al settimo cielo.

“È un rapporto duale, siamo una cosa sola. Sono felice, sto bene. Non è facile stare in giro… essere innamorati in un’età in cui si vive in libertà, ma sto bene. Siamo simili, come se fosse la mia versione femminile e viceversa” – ha aggiunto il cantante.

Eleonora Venturini Storaro, chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble

Ma chi è Eleonora Venturini Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble? La ragazza, nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro, è nata a Roma dove ha studiato e si è laureata in Scienze della moda e del costume presso l’Università La Sapienza di Roma. Attualmente lavora come graphic designer, ma dai profili social si intuisce che è anche una grande appassionata di sport, Eleonora studia Fashion Design all’Isitituo Marangoni di Milano. La giovane 27enne è la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia, vincitore di tre premi Oscar, per “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”.

Prima di lei nella vita del cantante ci sono state altre donne: una ragazza di nome Francesca, Pasqualina Sanna che alcuni potrebbero ricordare per aver partecipato ha un’edizione del programma televisivo La pupa e il secchione fino a Mercedes Henger.

