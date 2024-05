Eleonora Venturini Storaro, (ex) fidanzata Gianluca Ginoble/ Lui: “le cose sono cambiate, ma sto amando”

Gianluca Ginobl de Il Volo e la fidanzata Eleonora Venturini Storaro stanno ancora insieme oppure da no? Da mesi si rincorrono le voci di una crisi tra il tenore del trio più famosi al mondo e la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia che durante la sua carriera ha vinto tre premi Oscar. I due sono usciti allo scoperto diverso tempo fa con una foto pubblicata proprio da Gianluca Ginoble sui suoi profili social. Il più “richiesto” dei tre tenori de Il Volo ha presentato così la sua amata al pubblico e ai fan: uno scatto pubblicato su Instagram che, manco a dirlo, nel giro di pochissimo tempo è diventato virale! In tantissimi hanno cominciato a chiedersi chi fosse la fortunata, mentre Gianluca Ginoble ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dichiarava: “sono fidanzato e realmente innamorato”.

Una ammissione quella del tenore che parlando della sua amata Eleonora ha detto: “stiamo insieme da un po’ e tra l’altro lei si chiama anche come mia madre”. Tutto questo risaliva al 2022 e da allora tante cose sono cambiate visto che l’amore tra i due sembrerebbe essere finito. La prima a dirlo è stata proprio Eleonora Venturini Storaro con un post pubblicato sui social.

Eleonora Venturini Storaro e l’ex fidanzata Gianluca Ginoble de Il Volo si sono lasciati?

Si fanno sempre più insistenti le voci di rottura tra Gianluca Ginoble e l’ex fidanzata Eleonora Venturini Storaro. In realtà a mettere i puntini sulle “i” ci hanno pensato i diretti interessati. Tutto è iniziato da un lungo posto pubblicato dalla nipote di Vittorio Storaro che tramite i suoi profili social ha comunicato: “la storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali”. Non solo, anche Gianluca Ginoble durante la sua ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo è tornato a parlare di amore rivelando: “le cose sono cambiate”.

Poco dopo il tenore de Il Volo ha aggiunto: “è importante lavorare su sé stessi, sull’amor proprio. L’amore è un atto in cui devi abbandonare il possesso, l’ego, la gelosia e devi lavorare molto. In questo momento ’è una crescita personale e in questo momento sono felice e sto amando” senza però entrare nel merito e senza fare nomi!











