Eleonora Vissani/ La moglie dello chef al centro dei riflettori per…

Eleonora Vissani non sarà famosa come il marito Gianfranco Vissani, chef apprezzatissimo e amato dal pubblico italiano, ma è finita spesso al centro dei riflettori. Merito della forte visibilità del consorte e anche di un topless che ormai sette anni fa ha permesso al Corriere della Sera di pubblicare diverse paparazzate. Capello bruno e riccio, sguardo energico e addominale ben scolpito, braccia tornite e senza l’accenno di un filo di grasso. Insomma una donna dalla corporatura ben diversa da quella di Gianfranco Vissani, ospite di Vero e più vero per la puntata che Rai 2 trasmetterà nella seconda serata di oggi, giovedì 8 agosto 2019. La coppia o meglio ex stando alle ultime dichiarazioni dello chef, ha avuto inoltre un figlio. Il nome di Luca non è sconosciuto agli italiani, dato che ha seguito le orme del padre ed ha conquistato dieci anni fa il premio Miglior Maitre d’Italia da Identità Golose. Appena un anno dopo essersi sposato con Veronica Amitrano, conosciuta proprio a Casa Vissani, il locale paterno. Non si sa nulla invece di certo sulla possibilità che Eleonora e Gianfranco possano aver interrotto in via definitiva il loro matrimonio. Lei è la regina indiscussa di Casa Vissani, guidata comunque dal marito e dove lavora anche la sorella dello chef.

Eleonora Vissani, Vero e più vero: impossibile rubare la scena al marito

Difficile per Eleonora Vissani riuscire a rubare la scena al marito. Non solo perché Gianfranco Vissani ha una stazza così imponente da rendere impossibile eventualmente indossare il mantello dell’invisibilità. In base alle notizie note di Casa Vissani possiamo dire con certezza che Eleonora ha un ruolo principale nella gestione pratica del ristorante, mentre in sala c’è il figlio Luca, Sommelier Fis e manager della ristorazione che ha subito spesso i rimproveri pubblici del padre. “Il nostro non è un lavoro che si può improvvisare”, racconta infatti a Italia e Tavola in una lunga intervista, definendo quel genitore tanto amato dal pubblico come “scomodo, molto scomodo”. Nessun accenno invece sulla madre, forse messa in ombra, almeno mediaticamente, persino da zia Paola. Ovvero la sorella di Vissani e esperta di pasticceria. Negli anni è spuntata anche una terza donna fra i fornelli: Veronica Amitrano, che come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno ha sposato nel 2008 a Termini, nella chiesa dedicata a San Costanzo, nella frazione di Massa Lubrense di Sorrento. Nel 2018 invece spunta il gossip a Pomeriggio 5 che vorrebbe Vissani Senior fidanzato con l’attrice Linda Battista, segnale che fra lo chef e la moglie Eleonora potrebbe essere finito tutto ormai da tempo. “Io sono uno che tradisce sempre”, ha affermato infatti Vissani tempo fa a la Zanzara. “In contemporanea sono stato anche con più di cinque persone”, continua. Una dichiarazione tuttavia che precede la sua volontà di prendersi un anno di pausa ed allontanarsi in via definitiva dal mondo femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA