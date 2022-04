Eles Koleci, 37enne scomparso a Milano/ Compagna Giada “Io e il mio bimbo disperati”

Sono trascorse più di due settimane dalla scomparsa misteriosa di Eles Koleci, 37enne di origini albanesi del quale si sono perse le tracce da Milano. Il caso sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto in onda nella prima serata di oggi. Di Eles non si sa più nulla dal 3 aprile scorso. L’uomo, come rammenta QuiComo.it, sarebbe uscito dall’appartamento in cui vivere con la compagna per recarsi dalla sorella, in zona Bruzzano. Intorno all’ora di pranzo sarebbe uscito a piedi senza dire nulla a nessuno e da allora non avrebbe dato più sue notizie.

Numerosi, ad oggi, gli appelli lanciati dai familiari che credono possa aver preso un treno dalla Stazione Centrale o dalla Stazione Garibaldi in direzione Roma. Anche la compagna Giada, in preda alla preoccupazione, nelle passate ore ha lanciato su Facebook un appello, non escludendo che possa essersi recato a Como, come accaduto già in passato: “Ciao a tutti domenica 3 aprile è scomparso il mio compagno senza lasciare alcuna traccia io e il mio bambino siamo disperati. Per due volte si è recato a Torino con il treno dicendo che poi avrebbe proseguito a piedi per arrivare in Francia, altre 2 verso Como, potrebbe essere ovunque ha dei problemi psicologici quindi è molto importante ritrovarlo il prima possibile. Chiedo il vostro aiuto”, aveva scritto.

Eles Koleci, 37enne scomparso a Milano: l’appello della sorella

I diversi tatuaggi di Eles Koleci, il 37enne scomparso a Milano, potrebbero aiutare nella sua identificazione. Al momento della sua sparizione, il giovane indossava una maglia nera con scritto “Boy”, un cappellino e delle scarpe nere. Sarebbe inoltre sprovvisto di cellulare e di documenti personali. Secondo quanto scritto sull’appello diffuso sui social, inoltre, potrebbe essere in stato confusionale.

Ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto, la sorella Alessandra ha spiegato che non era presente il 3 aprile scorso, quando il fratello si sarebbe recato a casa sua per fare una doccia: “E’ venuto qua perché doveva farsi una doccia dal momento che hanno un problema con lo scaldabagno a casa. Ha fatto la doccia ed è uscito. E da lì non l’abbiamo più visto”. A pochi passi dall’abitazione della sorella c’è sia la linea della metro che la stazione dei treni regionali. E’ probabile che abbia preso uno dei due, ma per andare dove? Con sè infatti il 37enne non aveva nulla per affrontare un viaggio.

