Eletti Afragola 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Pannone sindaco

Gli eletti ad Afragola, comune in provincia di Napoli sopra i 30 mila abitanti, per le elezioni comunali 2021 hanno visto al secondo turno la vittoria di Antonio Pannone, eletto nuovo sindaco al ballottaggio con il 51,3% delle preferenze, battendo Gennaro Giustino, che si è fermato a 48,7% ed entra in Consiglio comunale.

Una sfida tutta di destra, con il primo sostenuto da una coalizione che includeva Fratelli d’Italia e Lega, e l’altro sostenuto da una coalizione che include Forza Italia. Un altro consigliere tra gli eletti ad Afragola sarà Antonio Iazzetta, arrivato terzo al primo turno per la candidatura da sindaco.

ELETTI AFRAGOLA 2021: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con la vittoria di Antonio Pannone alle elezioni comunali Afragola 2021, il Consiglio comunale si compone con questi 15 eletti in maggioranza:

Fratelli d’Italia (3): Biagio Castaldo, Assunta Di Maso, Giuseppina Tignola

Afragola Futura con Pannone Sindaco (3): Francesco Castaldo, Sara Tralice, Giuseppe Migliore

Noi con Afragola (3): Maria Carmina Sepe, Francesco Fusco, Giuseppe Affinito

Nuova Città (2): Chiara Nespoli e Gianluca Di Maso

Scelta Democratica (1): Antonio Lanzano

Cantiere Afragola (1): Arcangelo Ausanio

Pensiero Comune (1): Benito Zanfardino

Afra Vola (1): Raffaele Iazzetta.

I 7 seggi di opposizione tra gli eletti in Consiglio Comunale ad Afragola, oltre a Gennaro Giustino e Antonio Iazzetta, candidati sindaci sconfitti, è suddiviso così:

A viso Aperto (3): Benito Zanfardino, Antonio Caiazzo, Raffaele Botta

Lista Tuccillo (2): Marianna Salierno e Crescenzo Russo

Afragola Libera (1): Vincenzo De Stefano

Forza Italia (1): Giacinto Baia.



