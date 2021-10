ELETTI ALCAMO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati Comunali: Surdi confermato sindaco

Tra le elezioni comunali Sicilia 2021 molto attese erano quelle di Alcamo, centro di circa 44mila abitanti in provincia di Trapani. Ad imporsi con il 42,39% dei consensi è stato Domenico Surdi, sindaco uscente del Movimento 5 Stelle.

Rispetto a cinque anni fa, quando la soglia da superare per vincere al primo turno era il 50%, questa volta bastava oltrepassare il 40%: quorum superato per il 38enne avvocato pentastellato, che ha sconfitto il candidato del centrodestra Massimo Cassarà, sostenuto da 8 liste, tra cui quella della Lega e quella di Forza Italia, fermatosi al 35,56%. Niente da fare per Giusy Bosco, candidata sostenuta da Partito Democratico, UDC e “CentrAli per la Sicilia”: ha votato per lei il 15,24%. Fanalino di coda Alessandro Fundarò, appoggiato da Fratelli d’Italia e Alcamo Cresce, con il 6,81%.

ELETTI ALCAMO 2021, SEGGI CONSIGLIO

Vediamo adesso gli eletti in Consiglio comunale da quali liste provengono. In attesa che il Comune dirami le preferenze ottenute dai vari consiglieri possiamo già dire che la coalizione a sostegno di Domenico Surdi potrà contare su 9 eletti: 4 provenieniti dalla civica “Avanti con Surdi”, 3 dal Movimento 5 Stelle e 2 dall’altra civica “ABC”. Per Massimo Cassarà 7 eletti: oltre al candidato sindaco entrano in consiglio due eletti di Forza Italia, 2 di MNA, e uno a testa per Alba e Lega. Sette eletti anche per Giusy Bosco: 4 provenienti da UDC, 2 da CentrAli per la Sicilia e uno dal Partito Democratico. Un solo eletto, il candidato sindaco, per la coalizione di Alessandro Fundarò. Il partito più votato ad Alcamo è stato l’UDC con il 12,22% dei consensi, a ruota Forza Italia: i berluscones hanno ottenuto l’11,91% dei voti; terzo posto per il Movimento 5 Stelle con il 9,88%.

