Eletti Ancona seggi Consiglio Comunale/ Daniele Silvetti sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ANCONA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Ad Ancona i risultati delle Elezioni Comunali hanno visto la vittoria del sindaco eletto in quota Centrodestra Daniele Silvetti: dei 32 eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza finisce per la prima volta dopo oltre 30 anni ad una giunta non di sinistra-Csx. Il Centrodestra avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio di Ancona controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, con 12 eletti invece tra le file dell’opposizione (10 + i 2 candidati sindaco sconfitti, Ida Simonella e e Francesco Filogna Rubini).

I risultati delle Elezioni Comunali ad Ancona dicono dunque Silvetti vincitore al ballottaggio con il 51,73% delle preferenze (21.279 voti totali) contro il 48,27% del Centrosinistra di Ida Simonella (19.854 preferenze). Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Sondrio 2023:

Seggi maggioranza: 20

– FdI (18.6%): 9 seggi eletti

– Ancona Protagonista (12,92%): 6 eletti

– Forza Italia-Civici Ancona (3,89%): 2 eletti

– Lega (2,93%): 1 eletto

– Rinasci Ancona Civici e Solidali (2,86%): 1 eletto

– Civitas Civici Salvi per Ancona (2,09%): 1 eletto

Seggi opposizione: 10 + 2 candidati sindaco sconfitti

– Pd (21,3%): 6 eletti

– Ancona Futura (8,74%): 2 eletti

– Ancona Diamoci del Noi (5,22%). 1 eletto

– Azione-Italia Viva (3,7%): 1 eletto

Il commento del sindaco di Ancona Daniele Silvetti

«Questa città aveva necessità di ritrovare la sua identità. Le sfide che ci aspettano sono molto gravose e importanti. Le cose buone fatte, messe a terra, con grande coerenza, rimangono. Chiederemo la collaborazione delle opposizioni sulle scelte strategiche che saremo chiamati a fare», ha sottolineato entusiasta il neo-sindaco eletto Daniele Silvetti, «Credo che ad Ancona, dove le dinamiche sono abbastanza complesse, ci fosse una sincera voglia di cambiamento».

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE ANCONA: NOMI CONSIGLIERI CON SILVETTI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale ad Ancona con Daniele Silvetti sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– FdI 9 seggi: Giovanni Zinni (che lascerà il posto al primo degli esclusi in quanto quasi certo assessore), Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis, Orlanda Latini, Patrizia Serangeli, Angelica Lupacchini, Francesco Novelli, Jacopo Toccaceli. Primo tra i non eletti e possibili ripescati: Carla Mazzanti

– Ancona Protagonista 6 seggi: Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci, Silvia Fattorini, Luca Marcosignori, Teodoro Buontempo, Giulia Fedele

– FI 2 seggi: Vincenzo Rossi, Andrea Ciccarelli

– Lega 1 seggio: Antonella Andreoli

– Rinasci Ancona 1 seggio: Massimo Parti

– Civitas con Salvi 1 seggio: Annalisa Pini

Consigliere opposizione (più Ida Simonella e Francesco Filogna Rubini eletti)

– Pd 6 seggi: Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo

– Civica Simonella Ancona Futura 2 seggi: Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia

– Ancona diamoci del Noi 1 seggio: Carlo Pesaresi

– Azione-Italia Viva 1 seggio: Tommaso Fagioli











