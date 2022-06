Eletti Asti 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE ASTI: RISULTATI ELEZIONI 2022

Chi sono gli eletti al termine delle elezioni comunali ad Asti? Maurizio Rasero è stato riconfermato sindaco eletto al primo turno. Dopo la vittoria del 2017, il candidato di Centrodestra ha superato la soglia del 50% più 1, raccogliendo in totale il 55,65% di preferenze con il supporto di 7 liste e riuscendo così a sfatare il tabù che dal 1994 ad oggi non aveva mai visto un primo cittadino svolgere due mandati consecutivi. A Centrosinistra Paolo Emilio Crivelli non va oltre il 37,48%. Nulla da fare per gli altri candidati sindaco Salvatore Puglisi (2,43%), Chiara Chirio (2,03%), Marco Demaria (1,34%), Maurizio Tomasini (0,76%) e Margherita Ruffino (0,31%). Sono inoltre disponibili le preferenze, che permettono di fare le proiezioni del Consiglio comunale, considerando naturalmente che dovrà ancora essere tutto validato dalla Prefettura, che già nelle prossime settimane valuterà ricorsi, ritiri e così via, per rendere poi ufficiale la composizione dell’assemblea.

Grazie al 55,65% di Rasero, il Centrodestra ottiene 20 seggi: i restanti 11 vanno all’opposizione. Sono così ripartiti i 20 seggi a sostegno di Rasero sindaco: 10 seggi Maurizio Rasero sindaco, 3 Forza Italia-Con Asti nel cuore, 3 Fratelli d’Italia, 2 Lega Salvini Piemonte, 2 I giovani astigiani. Gli 11 posti per i consiglieri di minoranza saranno invece così ripartiti: 4 PD, 2 Paolo Crivelli sindaco, 2 Uniti si può, 1 Europa Verde, 1 Movimento Cinque Stelle, 1 Ambiente Asti.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI ASTI 2022: I POSSIBILI NOMI IN CONSIGLIO COMUNALE

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale ad Asti dopo le elezioni, è tempo di andare a valutare quali candidati consiglieri abbiano le maggiori possibilità di essere eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura”, che si paleserà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con Rasero sindaco

Maurizio Rasero Sindaco: Giovanni Boccia, Riccardo Origlia, Federico Garrone, Carmen Maria Ottonelli, Walter Quinto Rizzo, Antonino Falletta detto Toni, Francesca Varca, Marco Scassa, Daniele Pelissero e Renato Berzano.

Forza Italia-Con Asti nel cuore: Mario Bovino, Marco Galvagno e Piero Ferrero.

Fratelli d’Italia: Marcello Coppo, Luigi Giacomini e Federico Cirone detto Ciro.

Lega Salvini Piemonte: Monica Amasio e Marco Bona.

I giovani astigiani: Paride Candelaresi detto Paride e Denis Ghiglione detto Denis.



Opposizione

PD: Luciano Sutera Sardo, Maria Ferlisi, Michele Miravalle e Roberto Vercelli.

Paolo Crivelli sindaco: Valter Amedeo Saracco e Roberto Migliasso.

Uniti si può: Vittoria Briccarello e Mauro Bosia.

Europa Verde: Gianfranco Miroglio.

Movimento Cinque Stelle: Massimo Cerruti.

Ambiente Asti: Mario Malandrone.











