Zero eletti AVS in Calabria alle Elezioni Regionali 2025: risultati, voti preferenze, chi entra in consiglio per Casa Riformista e Democratici Progressisti

AVS SENZA ELETTI, TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI IN QUOTA CENTROSINISTRA

Se per il M5s è stata una brutta sconfitta quella delle Elezioni Regionali in Calabria, per la lista di Alleanza Verdi-Sinistra è stata una debacle: zero eletti AVS nel Consiglio Regionale della Calabria, battuti per preferenze e numero di seggi addirittura da Democratici Progressisti e la Casa Riformista di Renzi.

Eletti Consiglio Regionale Calabria/ Occhiuto Presidente, risultati seggi: 31 nomi Centrodestra e Campo largo

Un brutto bagno di realtà dopo una campagna elettorale in cui si sperava di rimanere attorno ad un 5-6% di media come a livello nazionale, con i risultati dello spoglio che danno invece un brutto 3,8% che impedisce l’ingresso in Consiglio Regionale.

Zero gli eletti per AVS, 2 in tutto i consiglieri invece delle altre liste fuori dal trittico Pd-M5s-Lista Tridico: in tutto sono 9 i seggi del campo largo in opposizione alla giunta Occhiuto, con l’ingresso di due consiglieri tanto per i civici Dem quanto per la listona centrista messa in piedi da Italia Viva. I nomi dei nuovi eletti del Centrosinistra sono Francesco De Cicco – Circoscrizione Nord per Democratici Progressisti – e Filomena Greco della lista Casa Riformista.

Eletti Pd Calabria, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi Consiglio con Tridico

ELETTI AVS CALABRIA, I DATI SULLE PREFERENZE

Delusione nel centrosinistra per la sconfitta di Pasquale Tridico alle Elezioni Regionali 2025 in Calabria, ma in particolare in Alleanza Verdi Sinistra (Avs), dove si registra il 3,84% dei voti a fronte di 27.989 preferenze. Quindi, nella coalizione è il partito che ha raccolto meno e ciò inevitabilmente avrà ripercussioni per quanto riguarda i candidati eletti Avs Calabria.

Per il momento si può tracciare un bilancio parziale con i dati delle preferenze, divisi per circoscrizione, a partire da quella Centro con Antonio Maria Lo Schiavo (3.938), Gianmichele Bosco (3.923) e Bernadette Serratore (1.263) che sono i primi tre più votati nel partito.

Eletti M5s Calabria e lista Tridico, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Preferenze seggi in Consiglio

In quella Nord sono Maria Pia Funaro (2.140), Francesco Giacomo Pignataro (1.665) e Walter Nocito (1.064). Infine, la circoscrizione Sud: Michele Tripodi (2.436), Salvatore Fuda (2.137) e Demetrio Delfino (1.765).

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

Per la prima volta in corsa sul territorio calabrese, gli eletti AVS puntano a conquistare un buon numero di consensi per riuscire a entrare a tutti gli effetti nel Consiglio regionale, ma per scoprire com’è andata la consultazione – con le Elezioni Regionali del 2025 in Calabria che si sono concluse da pochissimo – dovremo attendere ancora un attimo; mentre i sondaggi sembrano lasciar intendere che saranno il centrodestra e l’uscente Roberto Occhiuto ad avere la meglio.

Al di là dei sondaggi, nel frattempo che aspettiamo la pubblicazione dei risultati emersi dalle urne è utile ricordare che quest’anno l’Alleanza Verdi-Sinistra ha scelto di sostenere il nome di Pasquale Tridico, espresso dal Movimento 5 Stelle con l’appoggio anche del PD e delle civiche Democratici progressisti, Casa Riformista e Tridico Presidente; mentre dal conto dei potenziali eletti AVS i nomi scelti dall’Alleanza e inseriti nella lista elettorale erano…

Per la circoscrizione Nord si sono presentati Maria Pia Funaro e Walter Nocito, affiancati da Francesco Giacomo Pignataro e Annunziata Turano. Con loro anche Michele Cosentino e Giorgia Giampietro, insieme a Giuseppe Campana, Donatella Di Cesare e Domenico Lucano.

Nella circoscrizione Centro la lista vede tra i candidati Alessia Piperno e Sergio Genco, con la presenza di Gianmichele Bosco e Margherita Perri. Accanto a loro figurano Bernadette Serratore e Domenico Villì, insieme ad Antonio Lo Schiavo e Raffaella Cosentino.

Infine, nella circoscrizione Sud troviamo Michele Tripodi e Sonia Patti, insieme a Salvatore Fuda e Patrizia Gambardella. Completano il gruppo Demetrio Delfino e Donatella Di Cesare, con Mimmo Lucano a chiudere la squadra.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Insomma, quelle delle Elezioni Regionali del 2025 per gli eletti AVS è una partita piuttosto importante dato che si tratta della prima volta che la formazione si presenta compatta sul territorio calabrese con l’obbiettivo di fornire un supporto fondamentale al “campo largo” del centrosinistra che storicamente in Calabria fatica ad affermarsi: a dimostrarlo ci sono le Elezioni del 2021 che vedevano una serrata sfida tra la Dem Amalia Bruni e Roberto Occhiuto.

Come sarà ormai evidente, in quell’occasione alle urne uscì vincitore proprio Occhiuto – attuale presidente uscente – con un totale del 54,46% dei voti, con Bruni che si fermò a un misero 27,68 per cento: all’interno della coalizione Dem il partito Europa Verde – ora, appunto, confluito in AVS – si fermò allo 0,49% delle preferenze; mentre nettamente meglio fecero il PD e il Movimento 5 Stelle, rispettivamente con il 13,18 e il 6,48 per cento dei voti; unici partiti a superare la soglia di sbarramento.