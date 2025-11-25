Chi sono gli eletti di AVS in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Roberto Fico

GLI ELETTI AVS IN CAMPANIA CHE AFFIANCHERANNO FICO: I RISULTATI ALLE URNE E TUTTI I NOMI

Quello alle Elezioni Regionali Campania 2025 è stato un debutto – per certi versi – deludente, ma che comunque ha permesso agli eletti AVS di conquistare un paio dei seggi disponibili all’interno del prossimo consiglio, al fianco – ovviamente – del 5Stelle Roberto Fico che è riuscito a incassare più del 60% dei voti complessivi (quasi) doppiando l’avversario Cirielli che è arrivato appena sopra al 35 per cento.

Nella maggioranza di Fico è – anche qui, ovviamente – il PD a confermarsi prima forza politica con un totale del 18,41% dei voti, seguito – tra i partiti “big” nazionali – dal M5S (al 9,12%) e poi, dall’altra parte della barricata, da FdI (11,93%), FI (10,72%) e Lega (5,51%); mentre l’Alleanza di Bonelli e Fratoianni è arrivata penultima (ovvero settima) nella maggioranza regionale con il 4,66% dei voti (ovvero 93.596) grazie ai quali è riuscita a piazzare in consiglio due eletti AVS che sono Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

Per la prima volta dalle precedenti elezioni del 2020 – ci torneremo tra un attimo – in questo turno di Elezioni Regionali Campania 2025 abbiamo visto scendere in campo la formazione nota come Alleanza Verdi-Sinistra che è stata create nel 2022 e tra pochissimo sapremo anche i nomi degli eletti AVS che riusciranno a portare la loro voce – e, soprattutto, quella dei loro elettori – all’interno del nuovo consiglio campano.

Visto che di tempo per sapere chi sono gli eletti AVS ce n’è ancora parecchio, nel frattempo possiamo ricordare anche qui il partito di Bonelli e Fratoianni si è presentato assieme al “campo largo” del centrosinistra a favore del nome di Roberto Fico, sfidato alle urne dal candidato del centrodestra Edmondo Cirielli e dagli indipendenti Stefano Bandecchi, Carlo Arnese, Giuliano Granato e Nicola Campanile; mentre i potenziali consiglieri dell’Alleanza inseriti nelle liste elettorali erano:

– Napoli: Amodeo Giovanni, Andonaia Michele, Andreozzi Rosario, Avellino Mariarosaria, Cannavacciulo Alessandro, Ceparano Carlo, D’Angelo Sergio, Davide Andrea Laerte, Delle Cave Terry, Di Palma Carmine, Esposito Marco, Fatayer Souzan, Ferrara Olimpia, Gaeta Roberta, Giugliano Angela Rosaria, Lotito Rosario, Mometti Valentina, Notorio Gabriella, Nunziata Michele, Paribello Virginia, Perrotta Antonio, Rollin Giuseppina, Sorrentino Antonio, Varriale Ciro, Visone Rosario, Vitiello Roberta e Zingone Alessandro

– Salerno: Barbirotti Dario, Claps Leonardo Maria, De Falco Maria, De Martino Stefania, Ragone Vincenzo, Romano Rossana, Tafuro Ignazio, Tavella Francesco e Voza Elisabetta

– Caserta: Altavilla Anna, Colamonici Alessia, D’angelo Eugenia, Dell’aquila Antonio, Iannotta Emilio, Iorio Veronica, Mincione Francesco e Piscitelli Giuseppe

– Avellino: Roberto Montefusco, Giuseppina Volpe, Luigi Tuccia e Martina Di Nenna

– Benevento: Lucio Ferella e Pina Fontanella

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

Tra poco, insomma, potremo sapere il sentimento degli elettori della Campania rispetto all’Alleanza Verdi-Sinistra, scoprendo il numero esatto – e ovviamente i nomi – dei candidati che sono riusciti a conquistare un seggio nel consiglio; ma nel frattempo possiamo guardare indietro fino alle Elezioni del 2020 per ricordare come andarono a finire: a vincere fu – naturalmente – il centrosinistra con Vincenzo De Luca che ottenne il 69,48% dei voti, rispetto al 18,06% del centrodestra con Stefano Caldoro e al 9,93% del M5S con Valeria Ciarambino.

Il partito di punta fu proprio il PD – che espresse De Luca – titolare del 16,9% delle preferenze complessive, appena sopra alla civica dell’attuale presidente che arrivo fino al 13,3% e notevole fu anche il risultato dei pentastellati (9,93%) che riuscirono a superare sia FdI (5,98%), che Lega (5,65%) e FI (5,16%); mentre sul conto di AVS – come accennavamo prima – non ci sono dati e possiamo ricordare solamente che l’allora Europa Verde (confluita nell’Alleanza) ottenne l’1,82% dei voti, utile per esprimere il consigliere Francesco Emilio Borrelli.