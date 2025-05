PREFERENZE AVS GENOVA, I POSSIBILI ELETTI CON LA SINDACA SILVIA SALIS

Ci saranno anche eletti Avs Genova nel nuovo Consiglio comunale a guida Silvia Salis, perché i risultati delle Elezioni Comunali Genova 2025, oltre a certificare la vittoria della candidata del centrosinistra, mostrano anche i dati positivi di Alleanza Verdi Sinistra. Infatti, con 617 sezioni scrutinate su 653, è a quasi il 7 per cento. Infatti, Avs ha totalizzato finora il 6,94%, lo 0,02 per cento in meno della Lega, ma la cosa più sorprendente è che Avs è il terzo partito della coalizione, dietro a Pd e la lista civica a sostegno della Salis, in virtù dei 14.968 voti raccolti.

Un pacchetto importante di voti, mentre per quanto riguarda le preferenze, con risultati al momento altrettanto parziali, (in questo caso 135 sezioni su 653), sono 1.108, con Francesca Ghio che raccoglie più voti, nello specifico 219, mentre Lorenzo Garzarelli ne ottiene al momento 120, sono invece 101 per Emilio Robotti, 86 per Francesca Coppola, 83 per Massimo Romeo e 80 per Andrea Bassoli. Ma bisogna attendere i risultati definitivi per capire anche il numero dei seggi per gli eletti Avs Genova. (a cura di Silvana Palazzo)

ELEZIONI GENOVA 2025: CHI SONO I CONSIGLIERI PRESENTATI DA AVS A SOSTEGNO DI SILVIA SALIS

Si è quasi concluso il tour de force delle elezioni comunali 2025 e, mentre inizia a scendere la sera, possiamo iniziare a pensare ai risultati che usciranno dalle urne, ponendo la nostra attenzione – almeno, in questo articolo – sugli eletti AVS Genova che potrebbero entrare nel Consiglio del capoluogo ligure al fianco della sindaca Silvia Salis, sostenuta (come spesso avviene) dall’intero arco del centrosinistra: sul territorio genovese la sfida delle elezioni comunali 2025 è particolarmente importante per la sinistra che, al termine delle precedenti tornate elettorali, riuscì a incassare solamente poco più del 35% dei voti complessivi, finendo schiacciata da un centrodestra a sostegno di Marco Bucci che superò egregiamente il limite della maggioranza.

Oltre agli eletti AVS, in caso di vittoria per Silvia Salis in Consiglio finirebbero anche i consiglieri espressi dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dalle due civiche Riformiamo Genova e Silvia Salis Sindaca: se foste interessati a recuperare l’elenco completo dei nomi scelti dall’Alleanza Verdi-Sinistra per sostenere la sindaca dem, vi invitiamo a consultare direttamente il manifesto elettorale ufficiale che contiene i dettagli su tutti i consiglieri per ogni partito, oppure anche il portale elettorale del sito del Comune di Genova.

I CONSIGLIERI ELETTI AVS ALLE ELEZIONI DEL 2022: RISULTATI, NOMI E SEGGI

Ricordandovi che, se foste interessati ai risultati delle elezioni comunali 2025 per ognuno dei vari partiti (almeno quelli principali), tra queste pagine troverete articoli dedicati a ognuno di loro, con gli orari effettivi in cui sapremo i nomi dei consiglieri, attualmente del tutto ignoti; mentre, nell’attesa, interessante potrebbe essere anche dare un’occhiata all’esito delle scorse elezioni che si tennero nel 2022 e furono – dicevamo già prima – vinte dal centrodestra.

All’epoca è bene ricordare che non esisteva ancora l’unica Alleanza Verdi-Sinistra e, per ricordare chi furono gli eletti AVS Genova, dobbiamo guardare – da un lato – al partito Europa Verde e – dall’altro – a Sinistra Italiana: il primo ottenne il 5,18% dei voti, per un totale di 2 seggi poi occupati da Bruzzone Filippo e Ghio Francesca; mentre il secondo non superò la soglia di sbarramento, con un 1,54% di preferenze che non bastarono per eleggere nessuno dei suoi consiglieri.