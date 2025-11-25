Chi sono gli eletti di Avs in Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Antonio Decaro

INSUCCESSO PER L’ALLEANZA ALLE URNE: GLI ELETTI AVS PUGLIA SONO ZERO

Ha il sapore di sconfitta – pur contribuendo al totale a favore del nome di Antonio Decaro, vincitore delle Elezioni Regionali Puglia 2025 con oltre il 60% dei voti totali – il risultato del debutto dell’Alleanza Verdi-Sinistra alle urne pugliesi, con nessuno dei potenziali eletti AVS Puglia che è riuscito a conquistare uno dei 29 ambitissimi seggi finiti nelle mani della maggioranza, esclusi per una manciata di voti.

Infatti, l’Alleanza Verdi-Sinistra nei due giorni di voto alle urne è riuscita a incassare solamente 54.358 voti, pari al 4,09% di quelli totali, insufficiente per garantirsi anche solo un seggio per gli eletti AVS Puglia; mentre d’altra parte ricordiamo che nella formazione della maggioranza regionale è stato – quasi ovviamente – il PD a conquistare il maggior numero di consensi, con il 25,91% dei voti e ben 14 seggi, seguito dalle due civiche Decaro Presidente (12,72% e 7 seggi) e Per la Puglia (8,54% e 4 seggi) e, infine, dal Movimento 5 Stelle con il 7,22% dei voti e gli ultimi 4 seggi.

DAI CANDIDATI AI NOMI ELETTI AVS PUGLIA IN CONSIGLIO: RISULTATI REGIONALI

Pur trattandosi di un debutto – o magari proprio per questo – Avs ha deciso di puntare, per le Elezioni regionali Puglia 2025, su candidati radicati nel territorio, oltre che su una forte presenza femminile.

Le scelte di Alleanza Verdi Sinistra per provare ad avere consiglieri eletti Avs Puglia e, quindi, entrare nel Consiglio regionale riflettono l’obiettivo di rilanciare una sinistra coerente, credibile e rappresentativa, puntando anche su figure simboliche come l’ex governatore Nichi Vendola, che aveva accarezzato l’idea di ripresentarsi ma non come consigliere, bensì come candidato presidente, prima di farsi da parte per lasciare campo ad Antonio Decaro.

L’alleanza ha lavorato sin dalla sua nascita alla ricostruzione del legame con i territori, puntando da un lato all’ascolto delle comunità locali, dall’altro su candidati già attivi nelle istituzioni locali. Infatti, tra i candidati figurano consiglieri, assessori o ex tali, con un’esperienza amministrativa diretta, valorizzando la presenza femminile e rifiutando ogni forma di trasformismo.

Anche i temi riflettono l’identità di Avs: le priorità sono giustizia sociale e conversione ecologica. La sfida, dunque, è portare in Consiglio regionale questioni come la precarietà e il divario di genere, oltre alla sanità e alla crisi climatica e idrica.

BARI: Elena Gentile, Porzia Priscilla Raguso, Antonio Mazzone, Vittorio Bramante, Nicola Pace, Francesca Sbiroli, Mariangela Matronardi, Michele Arsale, Donatella Azzolini, Ines Pierucci, Raffaella Lovreglio, Gaetano Cataldo detto Gano, Venturina Rosaria Caporusso, Silvia Rana, Nicola Vendola, Domenico Lomelo.

BRINDISI: Chiara Marinelli, Rosa Parisi, Caterina Marini detta Katiuscia, Vendola Nicola detto Nichi, Riccardo Rossi.

BAT: Giovanni Naglieri detto Gianni, Grazia Di Bari, Cosimo Damiano Dilernia detto Mino, Anna Rosa Chiumeo, Elena Gentile.

FOGGIA: Francesco Clemente, Vincenzo Signoriello, Innocenza Anna Starace, Elena Gentile, Michele Augello, Antonio De Sabato, Arame Ndiaye.

LECCE: Marcello Salvatore Torsello, Giorgia Libardo, Loredana Biondo, Vincenzo Puzzovio, Danilo Scorrano, Michele Mangiullo detto Massimiliano, Anna Grazia Maraschio, Ivan Stomeo, Rosa D’Amato, Nicola Vendola detto Nichi.

TARANTO: Maria Grazia Sergio, Gregorio Mariggiò, Giuseppe Serio, Francesco Gentile detto Ciccio, Rosa D’Amato, Stefania Castellana, Angela Masi.

CHI ERANO I CONSIGLIERI ELETTI AVS ALLE REGIONALI PUGLIA 2020, SEGGI E PREFERENZE

Debutto alle Elezioni Regionali Puglia 2025 per Alleanza Verdi Sinistra, anche perché nella precedente tornata elettorale Avs non era ancora un progetto politico esistente. Infatti, è stato lanciato in vista delle politiche di due anni dopo. Cinque anni fa, dunque, in Puglia i partiti che hanno dato vista a questa alleanza, Sinistra Italiana ed Europa Verde, si unirono nella lista Puglia Solidale e Verde, di cui faceva parte anche il Partito Socialista italiano.

Questa lista faceva parte della coalizione di centrosinistra che sosteneva il candidato presidente Michele Emiliano, governatore uscente. I risultati mostrano che questa lista ottenne 63.725 voti che corrispondevano al 3,8% delle preferenze nel collegio regionale. Un risultato non sufficiente per ottenere seggi: nonostante la vittoria di Emiliano, non ci furono consiglieri eletti provenienti da questa lista.