Eletti AVS Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025: scopriamo chi entra in Consiglio regionale di Alleanza Verdi e Sinistra

Andiamo a scoprire quali sono stati gli eletti di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le elezioni regionali che si sono tenute domenica e lunedì, 12 e 13 ottobre 2025, e che hanno visto la lista del governatore uscente, Eugenio Giani, trionfare sullo sfidante del centrodestra, leggasi Alessandro Tomasi. Alla fine sono stati ventiquattro gli eletti per il centrosinistra e, di questi, tre sono i nomi di Alleanza Verdi e Sinistra. Si tratta precisamente di Lorenzo Falchi, eletto nella circoscrizione 1 di Firenze; quindi di Diletta Fallani, di Livorno; e infine di Massimiliano Ghimenti, di Pisa: tutti e tre pronti a entrare nel nuovo Consiglio regionale toscano che sta nascendo in queste ore.

Alleanza Verdi e Sinistra è stato il terzo partito più votato tra i quattro della coalizione di centrosinistra, ottenendo 89.064 voti, pari al 7,01 per cento del totale, e quindi assicurandosi tre seggi. Il numero maggiore di “poltrone” è andato al Partito Democratico con quattordici seggi, grazie a 437.313 voti (34,43%), mentre in seconda posizione il partito Casa Riformista, a sostegno di Giani, con 112.564 voti (8,86%) e quattro seggi. A chiusura della coalizione troviamo invece il Movimento 5 Stelle, che si è portato a casa due seggi con 55.158 voti, pari al 4,34% del totale dei votanti del centrosinistra. Da segnalare che i tre eletti hanno ottenuto rispettivamente 5.282 voti (Lorenzo Falchi, Firenze 1), 1.676 (Diletta Fallani, Livorno) e 4.543 voti (Massimiliano Ghimenti, Pisa).

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI TOSCANA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

Con la chiusura delle urne di poche ore fa, è quasi arrivato il momento di conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Toscana 2025 con particolare riferimento in questo articolo agli eletti AVS – ovviamente l’Alleanza Verdi-Sinistra – che sono riusciti a conquistare una parte dei seggi del Consiglio, entrandovi a tutti gli effetti per la prima volta visto nel turno elettorale del 2020 l’Alleanza come la conosciamo oggi non si era ancora formata.

Prima di arrivare al 2020 e di conoscere gli effettivi nomi dei consiglieri di AVS, però, è utile ricordare che in questa occasione elettorale l’Alleanza ha scelto di sostenere la candidatura del presidente uscente della Toscana Eugenio Giani – espresso dal PD e con il supporto dell’intero “campo largo” – che sfiderà in un probabile testa a testa il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi e gli indipendenti Antonella Bundu e Carlo Giraldi; mentre i potenziali eletti AVS inseriti nelle liste elettorali sono:

– Arezzo: Francesco Romizi, Carla Capucci, Luca Tafi, Francesca Bron, Telio Barbieri, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi e Fedora d’Anzeo

– Firenze 1: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Clelia Li Vigni, Eros Tetti, Teuta Rensi Dushku, Tancredi Conti, Roberta Porciani e Luigi Benassai

– Firenze 2: Paolo Brunori, Marta Ghedina Brenna, Lapo Albizi, Teuta Rensi Dushku, Roberto Rubino ed Elena Boldrini

– Firenze 3: Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna e Carmine Aliberti

– Firenze 4: Silvia Noferi, Lorenzo Falchi, Diana Kapo e Roberto Rubino

– Grosseto: Valentino Bisconti, Chiara Serracchiani, Luca Angeli e Serena Cortecci

– Livorno: Diletta Fallani, Marco Guercio, Damiana Barbato, Domenico di Pietro, Susanna Chelotti, Umberto Mazzantini, Lucilla Botti ed Emiliano Geppetti

– Lucca: Francesco Cecchetti, Silvia Saccuzzo, Eros Tetti, Valeria Giglioli, Tiziano Nicoletti, Linda Paolini, Simone Colasanti e Valentina Pieroni

– Massa-Carrara: Maria Chiara Bontempi, Davide Diamanti, Francesca Nobili e Alberto Rutili

– Pisa: Massimiliano Ghimenti, Lucia Scatena, Francesco Cecchetti, Cinzia de Felice, Massimiliano Bertelli, Diletta Fallani, Luca Guerrini e Dina Rovini

– Pistoia: Nicoletta Guarducci, Tiziano Traversari, Rosarina Ventura Costa, Paolo Filoni, Beatrice Beneforti e Armando Perrotta

– Prato: Alessio Laschi, Eleonora Cossu, Niccolò Sanesi, Denise Benincasa, Lorenzo Terreni e Ilenia Cavaciocchi

– Siena: Serena Cortecci, Mauro Bianchi, Roberta Bosco, Fiorino Iantorno, Elena Boldrini e Andrea Cristiani

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI TOSCANA 2020

Per chiudere l’attesa della scoperta effettiva dei risultati emersi dalle urne e i nomi degli eletti AVS – come sempre – sarà necessario attendere ancora un attimo che lo operazioni di spoglio si concludano, ma nel frattempo la nostra mente può tornare alle Elezioni del 2020 per ricordare cosa successe in quell’occasione: a vincere fu proprio Eugenio Giani con il 48,62% dei voti, superando sia la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi (che di voti ne ottenne il 40,46%) che la pentastellata Irene Galletti fermi al 6,40% delle preferenze.

Come dicevamo già prima, AVS come formazione vera e propria non era presente in quel turno elettorale, ma potremmo indicare al posto loro il risultato di Europa Verde (che sostenne, ovviamente, Giani) che ottenne solo l’1,66% delle preferenze con le quali non superò la soglia di sbarramento utile per ottenere seggi; mentre il primo partito della Toscana in quell’occasione fu il PD con il 34,69% dei voti.