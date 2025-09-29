Chi sono gli eletti di Avs in Valle d'Aosta dopo le Elezioni Regionali 2025: risultati, voti e preferenze, chi entra nel nuovo Consiglio regionale

LA CORSA DI AVS ALLE ELEZIONI REGIONALI 2025: DATI E PREFERENZE

Buona prova di Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Regionali 2025 valdostane, stando ai dati ufficiosi che stanno emergendo dallo scrutinio, perché il rischio nella corsa solitaria all’interno del centrosinistra era di veder dispersi diversi voti, invece sono loro ad averne probabilmente rosicchiati al Pd e a M5s.

In attesa di scoprire gli eletti Avs Valle d’Aosta, anche perché avranno un ruolo nella nomina del nuovo governatore, visto che questi viene espresso dal Consiglio regionale, sono 3.771 i voti di lista ottenuti, pari al 6,32%, con tre schede contestate finora. Dunque, una percentuale superiore ai pentastellati e di poco inferiore al Pd.

Nelle prossime ore scopriremo i consiglieri eletti Avs Valle d’Aosta, intanto possiamo iniziare a scoprire chi sono i più votati: al momento si tratta di Chiara Minelli (873), Andrea Campotaro (321), Eugenio Torrione (321), Manuela Nasso (298), Marta Canuto (208) e Katya Foletto (207). Ma resta da capire se e chi la spunterà nella corsa per un posto nel Consiglio regionale valdostano.

I CANDIDATI ALLE REGIONALI 2025 ED ELETTI AVS VALLE D’AOSTA

Alleanza Verdi Sinistra si candida ad essere la sorpresa, ma se lo sarà davvero lo scopriremo dai risultati delle Elezioni Regionali 2025, in particolari dagli eletti Avs Valle d’Aosta. Per l’occasione il progetto è stato curato da Rete Civica con Europa Verde e Sinistra Italiana, con l’obiettivo di essere un’alternativa credibile per la regione. Il parametro è rappresentato per ora dai risultati delle ultime europee, con Avs che ottenne il 12,1%, ma bisogna capire se questa crescita verrà confermata.

Tra l’altro, Alleanza Verdi Sinistra (Avs) aveva presentato un ricorso al Tribunale di Aosta per contestare l’applicazione della nuova legge elettorale che reintroduceva tre preferenze, sostenendo che non dovesse valere per queste elezioni regionali. Ma il ricorso è stato respinto, affermando che la questione riguarda le operazioni elettorali e quindi è di competenza del giudice amministrativo, non di quello ordinario.

I 35 candidati di Alleanza Verdi Sinistra che aspirano a diventare consiglieri eletti Avs Valle d’Aosta sono 18 donne e 17 uomini: ne fanno parte la consigliera regionale uscente Chiara Minelli e l’ex consigliera regionale Manuela Nasso, che però era in quota M5s, ma della lista fanno parte anche Katya Foletto, Giampaolo Fedi e Paolo Ciambi.

A completare la squadra Salvatore Curreli, Sofia Zoppo Ronzero, Andrea Campotaro, Cristina Scoffone, Giacinta Prisant, Antonio Beck Peccoz, Monica Granier, Michel Bertinetti, Alessandro Paini, Marta Canuto, Loredana De Rosa, Valter Bartolomeo Milano, Eugenio Torrione, Pia Chanoux, Pietro Ruggeri, Andrea Asiatici, Maria Lancerotto, Gabriella Mania, Simonetta Enrica Viotto, Cristina Praz, Aurelio Danna, Cleta Yeuillaz, Filomena D’Aprile, Lorella Grange, Alessandro Clemente, Lorenza Collé, Piermauro Reboulaz, Valter Gioachino Elos, Massimiliano Kratter, Lorenzo De Gasper.

NIENTE ELETTI AVS ALLE REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020

Quella di quest’anno è una nuova sfida per Alleanza Verdi Sinistra, che ha deciso di scendere in campo con Rete Civica, del resto è un progetto politico nato tre anni fa, quindi non poteva partecipare alle precedenti elezioni regionali, in cui non c’erano eletti Avs Valle D’Aosta, se non tramite il Progetto Civico Progressista, a cui partecipò Europa Verde (che è uno dei partiti da cui è nato Avs) insieme a Pd e Rete Civica. Dell’ultima giunta regionale hanno fatto parte Erika Guichardaz e Chiara Minelli del Progetto Civico Progressista, ma stavolta la sfida è solitaria, non senza polemiche all’interno del centrosinistra.