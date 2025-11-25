Chi sono gli eletti di AVS in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giovanni Manildo

2 GLI ELETTI PER AVS IN CONSIGLIO REGIONALE: ECCO I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN VENETO

Meglio del M5s e dei riformisti, peggio ovviamente del Partito Democratico, comunque l’Alleanza Verdi-Sinistra può festeggiare per l’ingresso in Consiglio Regionale di ben 2 eletti AVS Veneto dopo i risultati delle Elezioni Regionali 2025. La sconfitta larga del campo progressista a sostegno di Giovanni Manildo, patita con un Centrodestra imbattibile tra Stefani, Lega e le preferenze per Zaia, non cancella la buona performance della piccola lista di sinistra ecologista, in grado di battere gli alleati M5s doppiandoli nelle preferenze generali.

L’AVS infatti riesce a totalizzare 77mila preferenze con il 4,64%, seconda lista della coalizione dietro all’inarrivabile 16,6% del Pd: fanno peggio il M5s, Uniti Per Manildo e le Civiche Venete, le altre liste che riescono a prendere 1 seggio a testa per concorrere ai 14 seggi totali del Centrosinistra in Veneto.

I nomi dei consiglieri eletti AVS in Veneto, dopo i risultati definitivi dello spoglio elettorale di ieri, sono dunque Carlo Cuneato nella circoscrizione di Vicenza, e Elena Ostanel nella provincia di Padova: saranno il secondo gruppo del Centrosinistra in Consiglio Regionale a fianco del candidato Presidente sconfitto, l’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. (Agg. di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI VENETO 2025: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

È quasi giunta al termine la sfida tra partiti delle Elezioni Regionali Veneto 2025 con i risultati che tra qualche minuto inizieranno a uscire e ci permetteranno di scoprire chi sono – tra gli altri – gli eletti AVS che hanno ottenuto voti sufficienti per conquistare almeno una parte dei seggi a disposizione nel consiglio.

Una partita – quella veneta – particolarmente importante per il centrosinistra che mira a scardinare lo stra-potere regionale del centrodestra (storicamente fortissimo su questo territorio), con l’Alleanza che ha scelto di sostenere la candidatura del Dem Giovanni Manildo.

Sui versanti opposti, invece, troviamo i nomi del leghista Alberto Stefani (successore spirituale di Luca Zaia) e gli indipendenti Marco Rizzo, Riccardo Szumski e Fabio Bui; mentre dal conto di Bonelli e Fratoianni i potenziali eletti AVS che sono stati inseriti nelle liste venete erano:

– Belluno: Renzo Masolo, Lucia Olivotto, Enrico Bacchetti, Iolanda Da Deppo e Rohan Bettega

– Padova: Elena Ostanel, Alessandro Turetta, Maria Elena Martinez, Marco Sangati, Lucia Basso, Gianmaria Gioga, Elisabetta Cedretti, Andrea Ruzzante e Francesca Citran

– Rovigo: Claudio Curina, Serena Gregnanin, Enrico Buoso, Dina Merlo e Angelo Motta

– Treviso: Andrea Zanoni, Giulia Princivalli, Amedeo Fadini, Mariasole Faloppa, Sandro Fontebasso, Lucia Poloniato, Marco Scolese, Lisa Trinca e Gianluca Zanotti

– Venezia: Franca Marcomin, Gianfranco Bettin, Anna Messinis, Davide Simonella, Maria Chiara Tosi, Andrea Fumana, Anna Mazzaschi, Giovanni Marchese e Valentina Marcon

– Verona: Michele Bertucco, Marco De Pasquale, Barbara Marianna Gelmetti, Michele Bertucco, Maria Grazia De Marchi, Vito D’Incerto Spina, Sonia Giorietto, Francesco Orecchio, Camilla Taddei e Andrea Venzon

– Vicenza: Adriana Carotti, Renzo Masolo, Erica Ceola, Carlo Cunegato, Rossella Maccà, Fabio Antonio Cappelletto, Paola Baccin, Davide Grazi e Paola Antonia Pellegrini

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI VENETO 2020

Al di là delle implicazioni tra centrodestra e centrosinistra dietro al voto in Veneto, è utile ricordare che per la stessa Alleanza la partita è ancora più importante perché si tratta della prima volta sul territorio in cui si presenta nella formazione creata da Fratoianni e Bonelli dopo alcuni anni in cui i rispettivi partiti si trovavano sul fondo delle classifiche elettorali.

Un esempio lampante – d’altra parte – arriva proprio dalle Elezioni del 2020 in Veneto in cui l’ex Sinistra italiana di Fratoianni non si presentò e l’ex Europa Verde ottenne solamente l’1,69% dei voti riuscendo a conquistare appena un seggio per gli eletti AVS che fu occupato da Cristina Guarda.

Complessivamente, comunque, l’intera formazione di centrosinistra (delle quale Europa Verde faceva parte) ottenne appena il 15,72% dei voti per il candidato Arturo Lorenzoni, non avvicinandosi neppure lontanamente al 76,79% che ottenne il centrodestra con il secondo mandato di Luca Zaia.