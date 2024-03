Eletti Azione Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei consiglieri con D’Amico

REGIONALI ABRUZZO, 1 CONSIGLIERE ELETTO CON AZIONE: RISULTATI E NOMI

Le Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo si sono concluse con la vittoria del governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, mentre gli occhi restano puntati sui vari candidati eletti per le differenti liste, tra cui Azione. Il centrosinistra, con un campo larghissimo, sosteneva la candidatura di Luciano D’Amico, che tuttavia è riuscito ad incassare solamente il 46,5% delle preferenze, rispetto al 53,5% ottenuto dal governatore uscente.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024/ Marsilio Presidente, seggi voti liste: FdI, FI, Lega, NM, Pd, M5s

In Abruzzo, la lista di Azione ha ottenuto il 4% delle preferenze, grazie a 23.156 voti, posizionandosi come quarta forze dell’opposizione e sesta a livello generale considerando anche partiti e liste del centrodestra. I maggiori consensi nella coalizione per D’Amico sono andati al Partito democratico, che ha chiuso con il 20,29% delle preferenze, seguito da Abruzzo insieme (7,66%), Movimento 5 Stelle (7,01%) e Verdi-Sinistra (3,57%). Grazie al suo 4%, la lista di Azione ha guadagnato 1 seggio e le preferenze tra i possibili eletti dovrebbero ricadere, secondo le attuali proiezioni, su Enio Pavone, per la circoscrizione di Teramo.

Eletti Verdi-Sinistra Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei consiglieri

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI AZIONE ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

Insomma, positivo il risultato in Abruzzo ottenuto dalla lista di Azione, che seppur con pochi voti a favori, è riuscito a ritagliarsi un posto tra gli eletti nel futuro Consiglio regionale. Il resto dei seggi dell’opposizione, in totale 12, saranno ripartiti in 6 per il Pd, 2 per Abruzzo insieme e per il M5s ed uno, oltre a quello di Azione, per Verdi-Sinsitra. Similmente, la maggioranza (17 seggi) sarà composta da FdI (8 consiglieri), FI (4), Lega (2), lista Marsilio presidente (2) e Noi moderati (1). Dato che la composizione del Consiglio non è ancora definitiva e si attende il via libera del tribunale per i nomi degli eletti dei singoli partiti e liste, di seguito riportiamo tutti i candidati in forza ad Azione che si sono presentati per le Elezioni Regionali 2024, divisi per circoscrizioni:

Eletti Marsilio Presidente Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri

Chieti: Gianni Bellisario, Concetta Bianco, Emilia Cieri, Barbara Di Roberto, Antonella Granata, Antonio Scaparrotta, Giacinto Verna

L’Aquila: Enrico Verini, Lorella Capodacqua, Roberta Dell’Aguzzo, Alessandra Di Cioccio, Nazzareno Di Matto, Annamaria Massaro, Gaetano Ricci

Pescara: Francesca Ciafardini, Alessandro D’Ascanio, Rossana De Angelis, Filippo Falconio, Raffaella Mazzatenta, Sandra Rosini, Costantino Sferrella

Teramo: Giuseppe D’Alonzo, Valdo Di Bonaventura, Giammarco Marcone, Enio Pavone, Valentina Piccione, Giuliana Ridolfi, Emma Zarroli











© RIPRODUZIONE RISERVATA