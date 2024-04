Eletti Basilicata Consiglio Regionale/ Nomi e seggi con Bardi Presidente: 13 Centrodestra, 8 Centrosinistra

ECCO IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE IN BASILICATA: 20 ELETTI (PIU BARDI), COME SONO DIVISE LE LISTE

Dopo i risultati delle Elezioni Regionali 2024 giunti definitivi a tarda notte, ecco delineato il nuovo Consiglio Regionale della Basilicata che si insedierà nelle prossime settimane con nuovamente il Presidente Vito Bardi a guidarlo: 12 seggi eletti in quota Centrodestra (più il 13esimo per il Governatore), 7 i consiglieri per l’opposizione (più l’ottavo per il consigliere Marrese), trionfo per FdI primo partito e “pareggio” nel campo largo tra Pd e M5s.

Eletti PD Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Marrese

I dati di lista sono già definitivi con anche le preferenze calcolate per definire i nomi dei 20 nuovi consiglieri eletti che per 5 anni occuperanno il Consiglio Regionale di Potenza: a guidare la maggioranza ci sarà appunto il Governatore Bardi appena rieletto, a capo dell’opposizione invece l’eletto consigliere – in quanto candidato Presidente sconfitto – Piero Marrese. Ecco qui di seguito il dettaglio di tutti i seggi assegnati alle liste secondo i risultati ufficiali del portale Eligendo del Ministero dell’Interno:

Eletti Forza Italia Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

Seggi maggioranza con Bardi Presidente

– FdI 4 seggi

– Forza Italia 3

– Lega 2

– Azione 2

– Orgoglio Lucano 1

Seggi opposizione con Marrese consigliere

– Pd 2 seggi

– M5s 2

– Basilicata Casa Comune 2

– AVS-Psi 1

ELETTI CON BARDI E MARRESE IN CONSIGLIO REGIONALE: I RISULTATI DI TUTTE LE LISTE IN BASILICATA

Come previsto dal sistema elettorale vigente in Basilicata, i 20 seggi complessivi del Consiglio Regionale vengono suddivisi sulle due iscrizioni presenti: 13 a Potenza e 7 a Matera. È Fratelli d’Italia a fare la voce “grossa” nei risultati delle liste che compongono i nuovi rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni rispetto agli ultimi 5 anni: nel 2019 era stata la Lega a raccogliere ben 6 consiglieri, oggi è invece Fratelli d’Italia che con 4 seggi sarà il partito più rappresentato nel nuovo Consiglio Regionale.

Eletti FdI Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

Nella larga vittoria di Vito Bardi nel suo secondo mandato da Presidente della Regione Basilicata – 56,63% preferenze finali per ben 153.008 voti, contro il 42,16% di Marrese e l’1,21% di Eustachio Follia con Volt – spicca la maggior presenza di FdI all’interno della coalizione di Centrodestra: nel “campo largo” ristretto dall’uscita di Calenda e Renzi (entrambi con rappresentanti tra gli eletti con Bardi, ndr) si assiste al sostanziale pareggio delle tre anime presenti nella coalizione, il Pd, il M5s e la lista civica di Angelo Chiorazzo. Ecco dunque qui di seguito i risultati delle singole liste con preferenze totali (a livello di coalizioni, il Centrodestra raccoglie il 57,52% contro il 41,36% della sinistra):

Centrodestra

– FdI 17,39% (45.458 voti preferenze totali)

– Forza Italia 13,01% (34.018)

– Lega 7,81% (20.430)

– Azione con Calenda 7,51% (19.646)

– Orgoglio Lucano (Renzi) 7,03% (18.371)

– Udc 2,54% (6.636)

– La Vera Basilicata 2,23% (5.8322)

Campo largo progressista

– Pd 13,87% (36.254 voti preferenze totali)

– Basilicata Casa Comune Chiorazzo 11,18% (29.228)

– M5s 7,66% (20.026)

– AVS-PSI-la Basilicata Possibile 5,79% (15.144)

– Basilicata Unita 2,86% (7,483)

SEGGI CONSIGLIO REGIONALE BASILICATA, TUTTI I NOMI DEI 20 NUOVI CONSIGLIERI ELETTI

Ed ecco infine al momento atteso per conoscere i nomi dei 20 consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale dopo i risultati definitivi delle Elezioni Regionali in Basilicata chiusesi questa notte con la vittoria larga del Governatore uscente Vito Bardi: dei 18 uscenti che si erano ricandidati, solo 6 sono stati rieletti: 4 in maggioranza con bardi, 2 con le liste a sostegno di Marrese. Dei 5 assessori uscenti che si sono ricandidati solo due sono riusciti nel “bis”, trattarsi di Cosimo Latronico (FdI) e Michele Casino (Forza Italia).

Campione di preferenze resta Angelo Chiorazzo con ben oltre 7mila voti appena davanti a Pittella di Azione, terzo gradino del podio per Cicala di FdI appena davanti a Cifarelli, Fazzari e Lacornazza. Il “meno votato” tra i nuovi consiglieri è invece Bocchicchio di AVS-Psi. Nessuno invece dei 5 candidati ritenuti “impresentabili” dalla Commissione Parlamentare Antimafia sono stati eletti in Consiglio.

Eletti Centrodestra con Bardi Presidente: 12 seggi + 1

– 4 eletti FdI: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Michele Napoli (circoscrizione Potenza); Cosimo Latronico (Matera)

– 3 eletti Forza Italia (più il Governatore Bardi): Gianuario Aliandro, Francesco Cupparo (Potenza); Michele Casino (Matera)

– 2 eletti Lega: Pasquale Pepe (Potenza); Raffaele Domenico Tataranno (Matera)

– 2 eletti Azione: Claudio Marcello Maurizio Pittella (Potenza); Massimo Nicola Morea (Matera)

– 1 Orgoglio Lucano: Mario Polese (Potenza)

Eletti opposizione con Marrese consigliere: 7 seggi + 1

– 2 eletti Pd (più Piero Marrese consigliere): Piero Lacorazza (Potenza); Roberto Cifarelli (Matera)

– 2 eletti Basilicata Casa Comune: Angelo Chiorazzo (Potenza); Giovanni Vizziello (Matera)

– 2 eletti M5s: Alessia Aranea (Potenza); Viviana Verri (Matera)

– 1 AVS-Psi: Antonio Bochicchio











© RIPRODUZIONE RISERVATA