Eletti Bitonto 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE BITONTO: RISULTATI ELEZIONI 2022

Francesco Paolo Ricci è il nuovo sindaco di Bitonto. Il candidato del centrosinistra ha vinto il testa a testa con il rivale di centrodestra Domenico Damascelli. Un confronto deciso per poco meno di mille voti: Ricci ha ottenuto il 51,69% (15.018 voti), mentre Damascelli si è fermato al 48,31% (14.037 voti). Il centrosinistra può dunque contare sulla maggioranza piena nel prossimo Consiglio comunale ed è arrivato il momento di analizzare i numeri dei seggi eletti, con tanto di preferenze e ipotesi concrete sui prossimo consiglieri eletti in Consiglio.

In attesa della conferma della Prefettura, la coalizione a sostegno della candidatura di Francesco Paolo Ricci si è assicurata 15 dei 23 seggi disponibili, mentre i restanti 8 vanno all’opposizione di centrodestra. Entriamo nel dettaglio partendo dalla maggioranza: 4 Partito Democratico, 3 Strada in comune, 2 Per Bitonto Mariotto e Palombaio, 2 Rete Civica Italia Popolare, 2 Democratici per la Puglia, 1 Officina partecipata laboratorio, 1 Più-Si Sinistra Italiana. Passiamo adesso all’opposizione: 2 Damascelli sindaco, 2 Bitonto cambia, 1 Bitonto solidale, 1 Fratelli d’Italia, 1 Patto comune prima Bitonto, 1 I riformisti fronte del lavoro.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI BITONTO 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale di Bitonto, è arrivato il momento di andare a valutare quali candidati consiglieri hanno le maggiori possibilità di venire eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito vi proponiamo l’elenco dei possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste):

Maggioranza con Ricci sindaco

Partito Democratico: Francesco Brandi, Domenico Pinto, Antonella Vaccaro, Francesca Giordano

Strada in comune: Emanuele Avellis, Nicola Acquafredda, Christian Farella

Per Bitonto: Giuseppe Santoruvo, Marida Milo Milo

Rete Civica: Marianna Legista, Fabio Fiore

Democratici con la Puglia: Cosimo Bonasia, Teresa Carbone

Officina partecipata: Francesco Giordano

Sinistra Italiana: Domenico Nacci

Opposizione

Damascelli sindaco: Francesco Toscano, Carmela Rossiello

Bitonto Cambia: Arcangelo Putignano, Vito Labianca

Bitonto solidale: Franco Scauro

Fratelli d’Italia: Ivan Lorusso

Patto comune: Onofrio Altamura

I riformisti fronte del lavoro: Franco Natilla











