RIBALTONE CENTRODESTRA, IL CENTRODESTRA DI CORRARATI BATTE LA SINISTRA

Risultati previsti dai sondaggi ma clamorosi dal punto di vista politico: Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano, trionfante al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025 in Alto Adige dopo aver vinto anche il primo turno. La maggioranza dei seggi al prossimo Consiglio Comunale di Bolzano – tenute buone le preferenze di due settimane fa – va al Centrodestra, con un rebus sull’allargamento ad un eventuale accordo con l’SVP per evitare di governare senza la maggioranza assoluta.

Il recente accordo tra il Centrodestra del Governo Meloni e il partito autonomista per una nuova riforma sull’Autonomia della Provincia di Bolzano potrebbe essere prodromo di un asse tra Corrarati e l’SVP che lo porterebbe ad avere 24 seggi sui 45 totali (17 in dote al Centrodestra, 7 per la Sudtiroler Volkspartei). «È caduto il muro di Bolzano, è un momento di grande responsabilità», ha commentato il nuovo sindaco eletto altoatesino, imprenditore italiano che parla fluentemente il tedesco, vincitore al ballottaggio per soli 708 voti di distanza dallo sfidante del campo largo progressista Yuri Andriollo (tra gli eletti in Consiglio, ndr).

Dopo due giunte consecutive a guida Caramaschi e dopo un pluridecennale predominanza sinistra-SVP, Bolzano cambia sponda e si appresta ai prossimi 5 anni di giunta Corrarati grazie all’importante spinta di Fratelli d’Italia, che si assicura i seggi cinque anni fa conquistati dalla Lega. Con il 51% raggiunto al ballottaggio, il Centrodestra batte appunto il campo progressista rispettivamente con 17.486 preferenze contro le 16.778 di Andriollo, con un’astensione alle stelle che supera ampiamente quota 50%.

ELETTI E PREFERENZE A BOLZANO: I SEGGI DELLA MAGGIORANZA CON CORRARATI SINDACO

Nel ribaltone messo in campo da Corrarati, man forte nei seggi eletti in Consiglio Comunale giungono da FdI e dalla lista civica Oltre Weiter-LaCivica x Bolzano – Fare Machen, mentre perde quota rispetto a cinque anni fa la Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani: 7 i seggi in quota Fratelli d’Italia, 6 per la civica a sostegno di Corrarati, 2 invece per Lega e FI.

Decisa anche la composizione del nuovo Consiglio di Bolzano, al netto di rinunce e/o ricorsi nei prossimi giorni: la simulazione offerta dal sito di Regione Alto Adige – dopo i risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2025 – vede a sostegno del sindaco Corrarati i consiglieri FdI più votati, ovvero Patrizia Brillo, Andrea Lucci, Roberto Muraro, Tritan Myftiu, Diego Salvadori, Anna Scarafoni e Carlo Vettori.

Per la Civica di Corrarati invece i 6 seggi eletti andranno, oltre al sindaco di Centrodestra, a Claudio Della Ratta, Angelo Liuzzi, Barbara Pegoraro, Gabriele Repetto e Roberto Zanin: per la Lega i due nuovi consiglieri eletti sono Marco Caruso e Roberto Selle, mentre in casa Forza Italia i seggi vanno a Patrizia Daidone e Davide Mahmudy. Resta il rebus sull’accordo con la SVP che andrà valutato nei prossimi giorni, con la possibilità di un accordo con la nuova giunta Corrarati che potrebbe così maturare una maggioranza assoluta di 24 seggi contro i 23 rimanenti del Centrosinistra.

SEGGI ELETTI TRA LE OPPOSIZIONI: TUTTI I RISULTATI IN CONSIGLIO COMUNALE

Restano dunque in bilico i 7 consiglieri eletti nella SVP, nel senso che solo eventuali prossimi accordi tra Centrodestra e vertici del partito autonomista determineranno l’emiciclo dove siederanno, se con la maggioranza di Corrarati o con le opposizioni. Ad oggi comunque i risultati del ballottaggio a Bolzano determina 7 seggi sicuri per l’SVP, con consiglieri eletti Andreas Berger, Christoph Buratti, Sylvia Hofer, Stephan Konder, Johanna Ramoser, Liza Ribeiro, Peter Warasin.

Sicuri invece dei seggi all’opposizione sono i 6 consiglieri eletti per il Pd di Schlein, ovvero Silvano Baratta, Stefania Baroncelli, Monica Bonomini, Stefano Fatto, Monica Franch, Diego Laratta: con loro anche i 6 della civica a sostegno del candidato sindaco Angelo Gennaccaro (sconfitto al primo turno, ndr), ovvero Christian Battisti, Ab Chniouli, Denis Iardino, Lina Marino, Samir Zine (oltre allo stesso Gennaccaro). Eletti in Consiglio Comunale a Bolzano anche i 4 consiglieri dei Verdi-Grune – Rudolph Benedikter, Conrelia Brugger, Laurenti Di Biasio, Chiara Rabini – e i 3 di Team K (Thomas Brancaglion, Matthias Cologna e Giuliana Dragogna), mentre con la civica di Andriollo oltre al candidato sindaco progressista sconfitto si aggiunge in Consiglio Pietro Borgo.