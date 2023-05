Eletti Brescia, seggi nuovo Consiglio Comunale/ Castelletti sindaco: nomi 32 consigli

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE BRESCIA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Brescia hanno confermato la doppia giunta consecutiva uscente del Centrosinistra: dei 32 eletti nel nuovo Consiglio Comunale la maggioranza va ancora alle forze alleate con il Pd, non più con Del Bono ma con la neo-eletta sindaca Laura Castelletti. Il Centrosinistra avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio di Brescia controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, 12 (11 + candidato Rolfi sconfitto) vanno all’opposizione di Centrodestra. Schlein & Co. rialzano la testa dopo le sconfitte alle Elezioni Regionali in Lombardia e almeno a Brescia confermano il governo locale uscente dopo 10 anni di Del Bono sindaco.

I risultati delle Amministrative a Brescia hanno visto la vittoria al primo turno di Laura Castelletti, vice sindaca uscente e vincitrice delle Elezioni Comunali 2023 con il 54,84% (46.198 preferenze totali): «La nostra alleanza – ben otto liste – si è costruita attorno a una visione di città. Il Pd è stato lungimirante: ha anteposto il bene di Brescia sostenendo una candidata capace di unire. Lo stesso vale per Azione, Italia viva, Sinistra. Al centro c’è un programma ampio ma condiviso», ha spiegato la neo-sindaca di Brescia intervistata da “Il Giorno”. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Udine 2023:

Seggi maggioranza: 20

– Pd (26,64% preferenze): 11 consiglieri eletti

– Laura Castelletti Sindaco (7,87%): 3 eletti

– PiùEuropa-Azione-Italia Viva (7,04%): 3 eletti

– Brescia Capitale (3,46%): 1 eletto

– Brescia Attiva-Verdi Europei (2,82%): 1 eletto

– Al Lavoro con Brescia-Sinistra Italiana-Possibile (2,79%): 1 eletto

Seggi opposizione: 11 + 1 (primo candidato sindaco sconfitto)

– FdI (16,52%): 5 eletti

– Fabio Rolfi Sindaco (11,68%): 3 eletti

– Lega (7,53%): 2 eletti

– Forza Italia-PLI (3,91%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE BRESCIA: NOMI CONSIGLIERI CON CASTELLETTI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Brescia con Laura Castelletti sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– Pd 11 seggi: Valter Muchetti, Anna Frattini, Roberto Rossini, Camilla Bianchi, Roberto Cammarata, Roberto Omodei, Fabio Capra, Andrea Curcio, Beatrice Nardo, Pietro Ghetti, Diletta Scaglia

– Azione-IV-PiùEuropa 3 seggi: Fabrizio Benzoni, Francesco Tomasini, Luca Pomarici. Primi non eletti/possibili ripescati: Caterina Avanza, Massimo Pesenti

– Lista civica Laura Castelletti sindaco 3 seggi: Alessandro Cantoni, Iyas Ashkar, Francesco Patitucci. Possibili ripescati: Laisa Rabaran e Giovanni Pasini

– Brescia Capitale 1 seggio: Marco Fenaroli. Possibile ripescato: Stefano Moroni

– Brescia Attiva-Verdi 1 seggio: Valentina Gastaldi. Possibile ripescato: Giovanni Mori

– Al lavoro con Brescia-SI-Possibile 1 seggio: Arshad Mehmood. Possibile ripescato: Stefano Moroni

Consiglieri opposizione (più Fabio Rolfi eletto)

– FdI 5 seggi: Mattia Margaroli, Mariangela Ferrari, Carlo Andreoli, Giovanni Posio, Mariachiara Fornasari. Possibile ripescato: Giampaolo Natali

– Lista civica Fabio Rolfi sindaco 4 seggi: Massimiliano Battagliola, Giovanni Viviani, Balwinder Singh, Munaf Choundrhy Abdoul. Possibile ripescato: Federico Sai

– Lega 2 seggi: Massimo Tacconi, Simona Bordonali. Possibile ripescato: Michele Maggi

– Forza Italia 1 seggio: Paolo Fontana. Possibile ripescato: Luigi Gaggia

