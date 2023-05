Eletti Brindisi, seggi Consiglio Comunale/ Marchionna sindaco, nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE BRINDISI: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

I risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 a Brindisi ha visto l’ennesimo trionfo del Centrodestra in queste Amministrative: Giuseppe “Pino” Marchionna eletto sindaco con solida maggioranza da 20 consiglieri eletti in altrettanti seggi (più il sindaco, ndr), 8 i più rispetto alle opposizioni. Dei 32 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale di Brindisi il Centrodestra spicca il pieno bottino di Forza Itala mentre la sconfitta al ballottaggio conferma le difficoltà tanto del Pd quanto del M5s che perde così una delle poche giunte che ancora rimanevano in quota 5Stelle a livello territoriale.

Con il 53,99% delle preferenze (16814 voti totali) Marchionna viene rieletto sindaco al ballottaggio delle Elezioni Comunali: i risultati vedono invece sconfitto il Centrosinistra di Roberto Fusco con il 46,01% dei voti (14.328 preferenze). La coalizione vincente di Centrodestra avrà dunque 21 dei 32 seggi eletti in Consiglio: 8 +1 alle liste di Pd-M5s mentre vengono eletti anche gli altri due candidati sindaco sconfitti al primo turno, Pasquale Luperti e Riccardo Rossi. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Brindisi 2023:

Seggi maggioranza: 20

– FI (12,07% preferenze primo turno): 6 seggi eletti

– FdI (10,13%): 5 seggi

– Marchionna Sindaco (7,89%): 3 seggi

– Pri (7,01%): 3 seggi

– Udc-Moderati (5,84%): 2 seggi

– Lega (3,19%): 1 seggio

Seggi opposizione: 9 + 3 candidati sindaco sconfitti

– Pd (13,9%): 4 seggi

– Impegno per Brindisi (7,31%): 2 seggi

– Fusco Sindaco (6,13%): 1 seggio

– M5s (5,09%): 1 seggio

– Movimento Regione Salento (6,03%): 1 seggio

Il commento del sindaco di Brindisi Pino Marchionna

«Ricostruiremo l’orgoglio di appartenere ad una grande Brindisi: tutti uniti, adesso, per far tornare a volare la nostra città! Grazie Brindisi, è un onore per me essere di nuovo il tuo sindaco!»: lo ha scritto il neo-sindaco di Brindisi Pino Marchionna, eletto primo cittadino dopo il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023. Si infrange al secondo turno l’asse Pd-M5s, in particolare l’accordo tra il Governatore Puglia Michele Emiliano e il leader 5Stelle Giuseppe Conte. «Brindisi è una città che, storicamente, ha pagato un dazio elevatisismo alle fonti fossili. Il nostro progetto di transizione ecologica evidentemente non è stato spiegato bene, non è apparso persuasivo, pure in un contesto di grande difficoltà», ha commentato l’ex Premier Conte.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE BRINDISI: NOMI CONSIGLIERI CON MARCHIONNA SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale cittadino, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Brindisi con Pino Marchionna sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– FI 6 seggi: Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Rino Pierri, Luca Tondi

– FdI 5 seggi: Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo, Cesare Mevoli, Roberto Quarta

– Marchionna Sindaco 3 seggi: Antonio Bruno, Teodoro Scarano, Daniela Maglie

– Udc-Casa Moderati 2 seggi: Luciano Loiacono, Raffaele De Maria

– Lega 1 seggio: Ercole Saponaro

Consiglieri opposizione

– Pd 4 seggi: Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio, Denise Aggiano

– Impegno per Brindisi 2 seggi: Alessandro Antonino; Salvatore Giannace

– M5s 1 seggio: Michelangelo Greco

– Fusco Sindaco 1 seggio: Diego Rachiero

– 3 candidati sindaco sconfitti: Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Pasquale Luperti











