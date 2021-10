Eletti Canicattì 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Corbo-Sciabarrà

CANICATTÌ, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Si va al ballottaggio nel Comune di Canicattì (Agrigento) dopo che lo spoglio del primo turno delle Elezioni Comunali 2021 è giunto al termine: domenica 24 e lunedì 25 ottobre si scontreranno il candidato autonomista Vincenzo Corbo e il candidato sindaco Cesare Sciabarrà, sostenuto da Fratelli d’Italia e altre liste di Centrodestra.

Con 6.051 voti Corbo (Liste Corbo Sindaco e Facciamo Squadra per Canicattì) ottiene il secondo turno, risultando davanti al candidato di FdI-Sciabarrà Sindaco e Onda Movimento Popolare Regionalista: restano fuori Ettore di Ventura con 4.593 voti sostenuto da Liberi e Forti, Con Di Ventura Sindaco, Canicattì Rinasce e Forza Italia, ma anche Fabio Falcone (Canicattì in Movimento, M5s, con 1.528 voti.

PREFERENZE CANICATTÌ: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di capire gli effettivi consiglieri eletti nel Comune siciliano, disponibili solo dopo i risultati del ballottaggio Corbo-Sciabarrà, ecco qui sotto i dati sulle preferenze verso i possibili seggi del prossimo Consiglio Comunale. A spoglio concluso delle Elezioni in Sicilia, questi i possibili schieramenti in vista da dopo il ballottaggio.

Ipotesi Corbo Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Canicattì (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Vincenzo Corbo:

– Corbo Sindaco 4137 voti: Salvaggio, Corbo, Manna, Ferraro, Muratore Massimo, Cipollina, Bennici

– Facciamo Squadra per Canicattì 2920 voti: Licata, Restivo, Lo Giudice, Turco, Alessi



Ipotesi Sciabarrà Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Canicattì (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Cesare Sciabarrà:

– Fdi 1264 voti: Marchese, Drago, Di Stefano, Marranga, Valentino

– Sciabarrà Sindaco 1608 voti: Lalicata, Ficarra, Sabatino, Rinallo, Bonsangue

– Onda Movimento Popolare 1119 voti: Cilia, Milioti, Facciponte, Caracciolo, Mongitore



