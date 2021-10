ELETTI CAPO D’ORLANDO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati e preferenze: Ingrillì sindaco

È tempo di andare a conoscere i consiglieri eletti a Capo D’Orlando. Il comune in provincia di Messina ha scelto la continuità: il sindaco uscente Franco Ingrillì è stato rieletto con oltre il 60 per cento dei voti. Per la precisione, ha raccolto il 61,60%. Niente da fare per Renato Mangano, fermo al 26,24%, mentre Luca Giuseppe Giuffrè dell’Unione di Centro ha totalizzato 12,16%.

«Continuerò a indossare la mia fascia, è un successo in cui speravamo e che stiamo già festeggiando», le parole di Franco Ingrillì ai microfoni di Meridio News. Un risultato raggiunto con quasi il 60% di affluenza. Per quanto riguarda il nuovo Consiglio comunale di Capo D’Orlando, la maggioranza avrà a disposizione undici seggi, mentre all’opposizione spetteranno cinque scranni.

ELETTI CAPO D’ORLANDO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Come dicevamo, è il momento di andare a conoscere i consiglieri eletti a Capo D’Orlando. Tante novità all’interno della maggioranza, con ben tre donne tra i primi cinque eletti a sostegno di Ingrillì. Il Presidente del Consiglio Comunale sarà con tutta probabilità Cristian Gierotto, re delle preferenze con ben 717 voti.

MAGGIORANZA

Cristian Gierotto 717

Carmelo Galipò 614

Federica Li Puma 604

Angela Bontempo 596

Elisa Merendino 585

Fabio Colombo 564

Valentina Bontempo 537

Aldo Sergio Leggio 515

Emiliano Amadore 514

Rosanna Buzzanca 509

Salvatore Cirilla 490

OPPOSIZIONE

Linda Liotta 510

Sandro Gazia 357

Felice Scafidi 300

Giuseppe Truglio 225

Luca Giuffrè (candidato sindaco sconfitto)

