ELETTI CARBONIA 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati Comunali e preferenze: vince Morittu

Scrutinio ultimato a Carbonia, uno dei centri più popolosi chiamati al voto in queste elezioni comunali Sardegna 2021. Ad imporsi con una percentuale bulgara è stato Pietro Morittu: per il candidato del centrosinistra il 65,75% dei consensi frutto di 9721 voti. Ben distanziati il candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Luca Pizzuto (21,31%) e quella della Lega, Daniela Garau (12,95%).

Una vittoria netta quella di Morittu, che porta in consiglio comunale 17 eletti, mentre l’opposizione è ridotta a 5: tre per la coalizione di Pizzuto, due per Garau. A fare la parte del leone tra le liste sicuramente la civica “Carbonia Avanti” a sostegno del sindaco eletto Morittu: 19,13% di consensi e 5 consiglieri comunali; 3 eletti a testa per Partito Democratico e la civica Pietro Morittu Sindaco. Due per “Sviluppo & Ambiente“, “Ora per Carbonia“, “Uniti per Rinascere“. Per quanto riguarda le opposizioni: in rappresentanza di Pizzuto entrano in Consiglio comunale 2 esponenti di Articolo Uno e 1 del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda Daniela Garau infine un eletto per “Patto civico” e 1 per la Lega.

Vediamo adesso nel dettaglio chi sono gli eletti al consiglio comunale di Carbonia in base alle preferenze ricevute. Partiamo dalla maggioranza a sostegno di Morittu per scoprire che i 5 consiglieri eletti di “Carbonia Avanti” sono: Gianluca Arru (368 voti), Federico Fantinel (339), Giacomo Floris (273), Alessia Cadoni (253) e Giovanni Spanu (246). Per il Pd passano invece Alberto Pili (364), Giorgia Meli (323) e Giacomo Sirio Guadagnini (300). I tre eletti di Pietro Morittu Sindaco sono: Diego Fronterrè (287 voti), Luca Grussu (190) e Manuela Caria (173). I due eletti di “Sviluppo & Ambiente” sono Valentina Diafferia (165 voti) e Silvia Caria (155). I due eletti di “Ora per Carbonia” sono Giuseppe Vella (241 voti) e Giuseppe Giganti (200). Altri due consiglieri per “Uniti per Rinascere“: sono Pierangelo Porcu (387 voti) e Rita Vincis (202).

L’opposizione che fa capo a Luca Pizzuto porta in Consiglio due eletti per Articolo Uno: sono Matteo Sestu (482 voti) e Sandro Mereu (237); per il Movimento 5 Stelle entra solo Gian Luca Lai con 151 preferenze. L’opposizione di Daniela Garau porta invece in Consiglio per “Patto Civico” con 416 voti Daniele Mele e per la Lega con 134 voti Monica Atzori.

