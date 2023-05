Eletti Catania seggi Consiglio Comunale/ Enrico Trantino sindaco: nomi 36 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE CATANIA: 36 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

A Catania i risultati delle elezioni comunali hanno visto la vittoria del sindaco eletto in quota centrodestra Enrico Trantino: dei 36 eletti nel nuovo Consiglio comunale la stragrande maggioranza spetta all’alleanza guidata da Fratelli d’Italia. Come anticipato, il centrodestra avrà la piena maggioranze nel nuovo Consiglio di Catania controllando 30 seggi (più il sindaco) dei 36 totali, con appena 6 eletti tra le fila dell’opposizione.

I risultati delle elezioni comunali a Catania dicono Enrico Trantino vincitore al primo turno con il 66,13 per cento delle preferenze (85.700 voti totali). Niente da fare per il candidato giallorosso Maurizio Caserta fermo al 24,72 per cento e per gli altri competitor. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle elezioni comunali Catania 2023:

Seggi maggioranza:

FdI: 7 seggi

Forza Italia: 5 seggi

Prima l’Italia: 5 seggi

Grande Catania: 4 seggi

Enrico Trantino sindaco: 4 seggi

Noi moderati Democrazia cristiana: 3 seggi

Noi con la Sicilia autonomisti e popolari: 2 seggi

Seggi opposizione:

Pd: 3 seggi

M5s: 2 seggi

1 seggio al candidato sindaco Maurizio Caserta

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE CATANIA: NOMI CONSIGLIERI CON TRANTINO SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale a Catania con Enrico Trantino sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle elezioni comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza:

FdI: Daniele Bottino (2318 voti), Andrea Barresi (2018), Giovanni Magni (1799), Luca Letterio Buceti (1771), Erika Bonaccorsi (1754), Paola Parisi (1724), Viviana Lombardo (1488)

Forza Italia: Giovanni Petralia (1797), Riccardo Pellegrino (1626), Carmela Monteleone (1493), Melania Miraglia (1394), Piero Maria Capuana (1344)

Prima l’Italia: Giuseppe Gelsomino (1464), Giuseppe Musumeci (1437), Maurizio Zarbo (1372), Valentina Saglimbene (1321) e Andrea Cardello (1135)

Grande Catania: Sebastiano Anastasi (1617), Alessandro Campisi (1532), Orazio Grasso (1467) e Serena Spoto (1366)

Enrico Trantino sindaco: Giovanni Curia (1392), Domenico Fabio Currò (1130) e Alessia Trovato (1030)

Noi moderati Democrazia cristiana: Salvatore Giuffrida (1527), Maurizio Mirenda (1468) e Simona Latino (1096)

Noi con la Sicilia autonomisti e popolari: Angelo Scuderi (1632) e uno a Maria Grazia Rotella (1574)

Consiglieri opposizione:

Pd: Damien Bonaccorsi (1129 voti), Anna Vullo (1072 voti) e Giovanni Barbagallo (809 voti)

M5s: Graziano Bonaccorsi (902) e Giovanni Amato (584)

1 seggio al candidato sindaco Maurizio Caserta











