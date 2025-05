CENTRODESTRA KO A GIUGLIANO IN CAMPANIA: I RISULTATI DELLE COMUNALI E IL BALLOTTAGGIO “PERSO” PER UN SOFFIO

Per meno di 3mila preferenze il Centrodestra di Giovanni Pianese non riesce a sfilare la guida di Giugliano di Campania al campo largo e si ferma a “soli” 11 eletti in Consiglio Comunale: è infatti Diego Nicola D’Alterio ad essere eletto nuovo sindaco nel terzo comune alle porte di Napoli, il terzo più popoloso di tutta Campania. I risultati delle Elezioni Comunali 2025 ridanno un sindaco a Giugliano dopo il commissariamento del Comune a seguito delle dimissioni di 19 consiglieri nel febbraio 2025: nonostante una bassa affluenza al 45%, il Centrosinistra riesce a battere la coalizione di Pianese, già sindaco di Giugliano in Campania lo scorso decennio.

Eletti FdI Ravenna, risultati elezioni comunali 2025/ Preferenze e elenco seggi consiglieri con Nicola Grandi

L’insieme delle liste coalizzate anche a livello nazionale nel Governo Meloni non va oltre il 45,52%, con il candidato sindaco (eletto in Consiglio) Giovanni Pianese che prende un attimo meno, il 44,64% delle preferenze: FdI resta il partito d’opposizione con il 12,1% dei voti conquistati, appena davanti al 10,28% di Forza Italia e al 6,57% di Noi con Giugliano, la lista locale della Lega di Salvini. Insieme a Pianese ottengono consiglieri eletti anche le liste di Liberali-NPSI, l’UDC e Vivere con Giuliano, mentre a secco rimane la civica Insieme per Giugliano.

Eletti Forza Italia Genova, risultati Elezioni Comunali 2025/ Preferenze e seggi con Piciocchi: i consiglieri

Al netto dei 20 seggi in dote al Centrosinistra del nuovo sindaco eletto D’Alterio, il Centrodestra all’opposizione nel Consiglio di Giugliano in Campania presenta con 11 seggi una ripartizione delle liste con Fratelli d’Italia che avrà una (lieve) maggioranza sugli altri alleati: 3 i consiglieri eletti, più il candidato sconfitto Pianese, che si aggiungono ai 3 di Forza Italia, con 2 eletti per la Lega e 1 a testa per Unione di Centro e Liberal e Riformisti Nuovo PSI.

GLI ELETTI COL CENTRODESTRA IN CONSIGLIO COMUNALE: I NOMI PER FDI, NOI CON GIUGLIANO-LEGA E FORZA ITALIA

Per avere i nomi definitivi degli eletti a Giugliano in Campania con il Centrodestra – come per la maggioranza – occorrerà avere le conferme formali nelle prossime settimane dopo eventuali rinunce e/o ricorsi: per il momento però permangono i risultati emersi dalle preferenze totali in Consiglio Comunale, con 20 seggi (più il sindaco D’Alterio) per il Centrosinistra e appunto 11 per le forze d’opposizione.

Eletti Lega Genova risultati Elezioni Comunali 2025/ Preferenze lista con Piciocchi: nomi 2 seggi consiglieri

Osservando i dati delle preferenze emerge il grande risultato del capolista di FdI Francesco Iovinella, con ben 2460 è il più votato di tutta Giugliano in Campania: non basta però per sconfiggere il campo unito di Pd, Azione e Italia Viva a sostegno dell’eletto sindaco D’Alterio. Oltre a Iovinella, eletti in quota FdI a Giugliano anche Filomena Lanzaro e Pasquale Ascione. I 3 eletti in Forza Italia sono invece Giovanni Pirozzi, Francesco Carleo e Nicola Sodano: i 2 seggi in dote alla Lega-Noi con Giugliano vanno invece a Michele Fato e Andrea Galluccio, mentre il nuovo PSI con i Riformisti ottengono solo il seggio per Francesco Mallardo, così come Domenico Panico eletto con l’UDC e Gianluca Pianese con Vivere Giugliano.