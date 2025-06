L’ANATRA ZOPPA PER IL NEO SINDACO NICOLETTI: COSA SUCCEDE IN CONSIGLIO COMUNALE, TUTTI I RISULTATI COMUNALI MATERA 2025

Un ribaltone difficile da ipotizzare alla vigilia, con però una sfida già ingombrante all’orizzonte: Antonio Nicoletti, eletto nuovo sindaco di Matera, dovrà reggere una giunta cosiddetta “anatra zoppa”, dato che la maggioranza dei consiglieri eletti non saranno del Centrodestra, bensì del suo rivale sconfitto ieri nel ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025, Roberto Cifarelli.

Risultati “imprevedibili” a Matera con gli eletti in quota Centrodestra che occuperanno in tutto 12 seggi nel nuovo Consiglio Comunale, mentre all’opposizione siederanno 20 consiglieri tra candidati sindaci sconfitti e seggi del Centrosinistra. L’effetto “anatra zoppa” è in realtà uno scenario non così nuovo in alcuni Comuni italiani: nello specifico significa che il sindaco è di una coalizione e la maggioranza numerica eletta in Consiglio rappresenta invece un’altra coalizione. Cifarelli con il “campo largo” farà così una dura opposizione e il sindaco Nicoletti dovrà in qualche modo mediare con un’oggettiva complicanza, almeno iniziale, nel condurre atti e riforme a livello cittadino.

Un tentativo però il Centrodestra lo farà per provare a convincere soprattutto l’area centrista di un ingresso “postumo” in maggioranza, sfilando così a Cifarelli il “pallino” politico del prossimo Consiglio: è soprattutto la lista di “Matera in Azione”, del presidente Consiglio Regionale Marcello Pittella, ad essere presa nel “mirino” visto che in Regione è una lista che fa parte della maggioranza di Centrodestra con Bardi.

I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI CON IL CENTRODESTRA A MATERA: SEGGI E PREFERENZE

Venendo però ai dati empirici, quello che sicuramente al momento sappiamo di per certo è una giunta di Centrodestra composta da 11 consiglieri eletti più il sindaco Antonio Nicoletti: tenendo conto delle preferenze registrate al primo turno, è FdI la lista con più consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Matera. I risultati del ballottaggio permettono a Fratelli d’Italia di avere 4 seggi, 2 invece a testa per la lista Nicoletti Sindaco, Forza Italia, Io Sud, mentre uno solo per la lista Acito-Udc.

I nomi dei consiglieri eletti per il Centrodestra a Matera rispecchiano le preferenze sulla scheda elettorale del primo turno, ovvero: Augusto Toto, Vito Sasso, Dominique Cerrone e Mario Morelli in quota FdI; Giuseppe Nicoletti e Marco Bigherati gli eletti con la lista civica del sindaco Nicoletti (anche lui ovviamente consigliere eletto, ndr); per Forza Italia i nuovi consiglieri sono Stefania Draicchio e Rocco Buccico, mentre per Io Sud le preferenze dicono Daniele Fragassi e Doriano Manuello, con Saverio Acito unico eletto con l’Udc. Occhi puntati infine sulla lista di Calenda “Matera in Azione” con un possibile accordo ancora tutto da raggiungere con i consiglieri eletti Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano.