CENTROSINISTRA HA VINTO A GIUGLIANO IN CAMPANIA: I RISULTATI DELLE COMUNALI

Spoglio concluso a Giugliano in Campania per le Elezioni Comunali 2025, con i risultati che certificano la vittoria del candidato sindaco Diego D’Alterio, sostenuto dal centrosinistra. Dopo tre mesi, la città campana torna ad avere una guida, visto che nel febbraio scorso ci fu il caso delle dimissioni di 19 consiglieri comunali, poi il prefetto di Napoli nominò una commissione per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. D’Alterio è stato eletto con il 51,14% dei voti contro il 44,63% di Giovanni Pianese del centrodestra.

Un’altra vittoria del campo largo, visto che D’Alterio si è candidato con Pd, Azione, Italia Viva e tre liste civiche, Lista Guarino, Giugliano Democratica e Comitato civico costiero. Il Pd ha ottenuto il 17,7% con 7.642 preferenze, che consentono ai dem di ottenere 7 seggi. Sono 2 a testa per Italia Viva e Azione, che hanno ottenuto percentuali simili: 5,79% per il partito guidato a livello nazionale da Matteo Renzi, mentre quello di Carlo Calenda ha ottenuto il 4,90%.

GLI ELETTI COL CENTROSINISTRA IN CONSIGLIO COMUNALE: I NOMI PER PD, AZIONE E ITALIA VIVA

Il prossimo Consiglio comunale a Giugliano in Campania vede 20 seggi attribuiti alla maggioranza di D’Alterio, invece 12 spettano alla minoranza di Pianese, mentre l’altro candidato sindaco civico Pezzella è fuori.

I 7 seggi del Pd potrebbero essere verosimilmente occupati da Adriano Castaldo (1265), Vincenzo Esposito (1062), Francesco Cacciapuoti (929), Ilaria Fasano (693), Giuliano Galluccio (611), Roberta Napolitano (716), Paola Visconti (869), perché sono quelli che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Per Italia Viva, invece, sono Francesco Di Domenico (790) e Riccardo Isabella (456). Nel caso di Azione i due consiglieri eletti dovrebbero essere Rosario Ragosta (683) e Anastasia Katsivelos (426).

