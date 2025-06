CIFARELLI ALL’OPPOSIZIONE MA… CON LA MAGGIORANZA: I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO COMUNALI MATERA 2025 IN CASA CENTROSINISTRA

Risultati a sorpresa dal ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025 a Matera, con il ribaltone del Centrodestra di Antonio Nicoletti che riesce a battere sul fil di lana il campo largo di Roberto Cifarelli: con però il combinato disposto dei risultati e preferenze del primo turno, nel Comune lucano si apre lo scenario di “anatra zoppa” per la coalizione di Nicoletti, dato che gli eletti del Centrosinistra superano il numero di seggi del Centrodestra.

Il sindaco è Nicoletti, ma l’opposizione in Consiglio Comunale avrà 18 seggi contro i 12 complessivi del Centrodestra, rendendo per l’appunto “zoppo” il cammino iniziale della coalizione vincitrice alle urne: il neo sindaco vince il ballottaggio con il 51,31%, ribaltando i risultati di due settimane fa quando lo vedevano sotto di 6 punti all’avversario consigliere Pd in Regione Basilicata. Il 48,69% finale di Cifarelli è una sconfitta cocente, specie per il Partito Democratico che per protesta contro la mancata unità del campo progressista non ha presentato la lista Pd a Matera (sostenendo però la civica Matera Democratica, ndr).

Nicoletti avrà sì l’anatra zoppa ma i risultati lo danno sindaco di Matera, mentre il Centrosinistra – con pure la maggioranza dei consiglieri eletti – registra una forte spaccatura dell’area progressista, con addirittura le dimissioni del segretario regionale Pd Giovanni Lettieri (proprio dopo i risultati deludenti del ballottaggio, in protesta contro la gestione del campo largo). Inoltre il Centrodestra proverà in qualche modo a stringere un accordo con l’area centrista-riformista, specie con la lista Matera in Azione di Pittella (presidente del Consiglio Regionale) che già è entrata in maggioranza in Regione dopo le ultime Elezioni 2024.

I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI CON IL CAMPO LARGO A MATERA: SEGGI E PREFERENZE

Rimanendo però sui risultati e le preferenze “mixate” tra il primo turno e il ballottaggio delle Elezioni Comunali a Matera, il prossimo Consiglio Comunale vedrà appunto 18 seggi eletti in quota Centrosinistra, contro i 12 del Centrodestra a sostegno di Nicoletti sindaco. Senza il Pd è Matera Democratica ad avere la palma di lista più votata e più rappresentata tra i nuovi consiglieri eletti il 9 giugno 2025.

5 in quota Matera Democratica, 3 a testa invece gli eletti del Centrosinistra per le liste Matera Venti Trenta, Matera in Azione: un solo consigliere invece per Matera nel Cuore, Basilicata Casa Comune, Matera Futura dai Giovani, Volt, Socialisti-PiùEuropa e Periferie per Matera. I nomi dei consiglieri eletti per il Centrosinistra a Matera prende spunto dalle preferenze di due settimane fa (elaborate da “La Gazzetta del Mezzogiorno”), salvo rinunce o ricorsi nei prossimi giorni: per Matera Democratica la lista dei consiglieri eletti dovrebbe comprendere – oltre al candidato sindaco sconfitto Cifarelli – anche Donato Braia, Angelo Rubino, Nunzia Antezza, Tommaso Perniola e Angelo Raffaele Cotugno.

Per la lista Matera Venti Trenta, i risultati del ballottaggio offrono seggio a Nicola Casino, Fortunato Martoccia, Gianfranco De Mola, con invece i tre consiglieri eletti per Azione (nel “mirino” delle possibili trattative con Nicoletti, ndr) che risultano essere Angelo Lapolla, Roberto Suriano e Adriana Violetto. Un consigliere a testa invece per Basilicata Casa Comune (Domenico Schiavo), Matera nel cuore (Giovanni Angelino), Volt (Angelo Momtemurro), Materia Futura (Luca Colucci), Socialisti PiùEuropa (Saverio Tarasco) e Paolo Grieco per Periferie di Matera. Ad entrare in Consiglio Comunale anche i candidati sindaci sconfitti al primo turno, ovvero l’ex sindaco uscente M5s Domenico Bernardi e Vincenzo Santochirico per Progetto Comune.