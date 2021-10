Eletti Chioggia 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti di Chioggia: i risultati delle elezioni comunali sono limpidi, il Centrodestra ha vinto con il neo sindaco Mauro Armelao che ha ottenuto il 55,6%, collezionando 15 seggi su 20. La Lega è il primo partito con il 17,4%, poi Fratelli d’Italia al 15,2%, Chioggia Protagonista subito dietro al 14,9% e Forza Italia 8,5%.

Niente da fare per il Centrosinistra: il candidato Lucio Tiozzo Fasiolo non è andato oltre il 19,5%. Il Partito Democratico ha ottenuto il 17%. L’altra lista, Lavoro Competenza Ambiente Chioggia Riparte, ha raccolto il 2,9%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto 8,8% con il candidato Daniele Stecco, finendo dietro il candidato civico Roberto Rossi con il 9%.

ELETTI CHIOGGIA 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali di Chioggia. Come già evidenziato in precedenza, il Centrodestra ha raccolto 15 seggi: Lega Salvini 5 seggi, Fratelli d’Italia 4, Chioggia Protagonista 4, Forza Italia 2. Il Centrosinistra ha ottenuto 3 seggi, tutti del Partito democratico. Energia Civica e Movimento 5 Stelle hanno ottenuto entrambi un seggio. Questo alcuni nomi dei possibili nomi eletti nel nuovo Consiglio comunale di Chioggia, clicca qui per tutte le preferenze: Marco Dolfin, Mattia Boscolo Chiodoro, Luigi Nicchetto, Marcello Gorini, Lorenzo Nardo, Jonatan Montanariello, Maurizio Salvagno, Barbara Penzo, Massimo Mancini, Katia Hannot, Matteo Meneguolo Boscolo, Claudio Bullo.

