Eletti Cisterna di Latina 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Mantini ok

Valentino Mantini è il nuovo sindaco di Cisterna di Latina: questo l’esito di un ballottaggio che verrà ricordato a lungo nella storia delle elezioni comunali locali, dal momento che un primo cittadino di centrosinistra mancava in città dal 1999. Mantini ha ottenuto il 55,40% dei consensi contro il 44,60% di Antonello Merolla del centrodestra.

In consiglio comunale il nuovo primo cittadino potrà contare sul sostegno di 15 eletti: 5 provenienti da “Conosco Cisterna”, 3 dal Partito Democratico, 3 da “Sempre Cisterna”, 2 dal Movimento 5 Stelle, 2 da “Lista Innamorato Melchionna”. L’opposizione vedrà invece 7 consiglieri eletti in tutto: 5 provenienti dal centrodestra (3 da Fratelli d’Italia, uno da Cisterna Città e uno da Forza Italia) e 2 ascrivibili al candidato sovranista Pier Luigi Di Cori (un eletto nella Lega e un eletto nella lista “Prima Cisterna”).

Eletti Formia 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Taddeo sindaco

ELETTI CISTERNA DI LATINA, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Cisterna di Latina, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

CONOSCO CISTERNA: Renio Monti, Gloria Pesce, Piero Paliani, Maria Rene Carturan, Quirino Mancini

PARTITO DEMOCRATICO: Andrea Santilli, Aura Contarino, Giovanni Santelli

Fontana “Serve riflessione al centrodestra”/ “Su Lombardia speculazione indegna”

SEMPRE CISTERNA: Stefano Caianello, Mascia Cicchitti, Francesco Maggiacomo

MOVIMENTO 5 STELLE: Elio Sarracino, Marco Capuzzo

LISTA INNAMORATO MELCHIONNA: Maria Innamorato, Gerardo Melchionna

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Antonello Merolla, Pier Luigi Di Cori

FRATELLI D’ITALIA: Vittorio Sambucci, Federica Agostini, Simonetta Antenucci

CISTERNA CITTÀ: Marco Squicquaro (detto Marcolino)

FORZA ITALIA: Gino Cece

LEGA: Federica Felicetti

PRIMA CISTERNA: Massimiliano Leoni

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Diretta generale e dati: Roma – Torino – Trieste – Varese – Savona – Latina – Isernia

Eletti Eboli 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Conte sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA