I 31 consiglieri eletti in Consiglio Regionale della Calabria dopo i risultati delle Elezioni Regionali: maggioranza con Occhiuto e opposizione con Tridico

Sarà ancora Roberto Occhiuto a guidare il Consiglio Regionale della Calabria al termine della lunga fase di spoglio dei risultati delle Elezioni Regionali in atto il 5-6 ottobre 2025: la “scommessa” di andare alle urne un anno in anticipo per non farsi “rosolare” dalle vicende giudiziarie di un’inchiesta ancora inchiodata alle prime indagini, il Governatore uscente in quota Centrodestra ottiene una netta vittoria alle urne conquistando 21 dei 31 seggi totali in Consiglio Regionale, anche grazie alla forte spinta di Forza Italia che fa “man bassa” degli eletti nella partita interna della coalizione.

Pesante il ko del campo largo e del candidato Pasquale Tridico, che ora dovrà decidere se rimanere nei seggi dell’opposizione in Consiglio o tornare al suo seggio in Parlamento Europeo tra le file di M5s-TheLeft: i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Calabria 2025 vedono Occhiuto guidare la maggioranza con 20 seggi totali, più lo scranno del Governatore, contro i 9 dell’opposizione più il decimo al candidato sconfitto nonché ex Presidente INPS.

I voti di lista complessivi al termine dello spoglio vedono decise differenze rispetto ai calcoli dei sondaggi prima delle Elezioni: con il 17,98% è Forza Italia a fare la voce grossa alle urne, conquistando 7 seggi complessivi a cui potrebbero aggiungersi in “potenza” i 4 della lista civica Occhiuto Presidente, al secondo posto nel Centrodestra con il 12,3% delle preferenze. FdI di Meloni cala all’11,64% rispetto alle previsioni e conquista 4 seggi, come la lista del Presidente rieletto: la Lega di Salvini al 9,4% recupera preferenze e consensi soprattutto nell’area a ridosso del Ponte sullo Stretto, ottenendo anche 3 consiglieri, uno in più di Noi Moderati di Lupi al 4,03% (a secco invece Udc, Forza Azzurri e Sud Chiama Nord).

Tra le file dell’opposizione invece, dopo la cocente sconfitta di Tridico e del campo largo trovano invece spazio 4 consiglieri in quota Pd, 2 per la lista Tridico Presidente, mentre 1 a testa vanno alle liste M5s, Democratici e Progressisti e Casa Riformista-Italia Viva. Complessivamente il Partito Democratico di Schlein recupera più di 140mila preferenze, tra Pd e Democratici, mentre i voti in quota M5s non vanno oltre il 6,4% del Movimento e il 7,6% della lista civica dell’ex Presidente INPS. Flop totale invece per l’Alleanza Verdi-Sinistra che al 3,8% non riesce ad eleggere consiglieri in giunta.

I 31 ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE CON IL “REBUS” TRIDICO: RITORNO IN PARLAMENTO UE?

Al netto delle eventuali rinunce e/o ricorsi che potranno emergere nelle prossime giornate, i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Calabria 2025 offrono una ista di 31 nomi che verrà nominata entro la prima riunione del Consiglio Regionale come nuovi consiglieri eletti per i prossimi 5 anni. Resta importante il rebus attorno alla scelta che prenderà Tridico: se farà come il recente sconfitto Dem Matteo Ricci che dopo le Regionali nelle Marche ha deciso di non rimanere in Consiglio ma è tornato all’Europarlamento, anche il candidato sconfitto in quota M5s dovrà scegliere la riserva per il suo seggio in Calabria.

Per il resto, al netto di Tridico e Occhiuto che avevano ovviamente i seggi “blindati” dai primi risultati sulle Regionali, ecco lo scenario che si apre tra i 20 eletti del Centrodestra e i 9 del campo largo progressista: a sostegno del Presidente rieletto troviamo infatti i 7 consiglieri di Forza Italia, ovvero Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni (Circoscrizione Nord); Sergio Ferrari, Marco Polimeni (Circoscrizione Centro), Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta (Circ. Sud).

4 i nomi per FdI – ovvero Angelo Brutto e Luciana De Francesco (Nord), Antonio Montuoro (Centro), Giovanni Calabrese (Sud) – e per la lista Occhiuto, che conta come eletti Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro (Nord), Emanuele Ionà (Centro), Pietro Crinò (Sud). A completare la giunta di maggioranza troviamo i 3 seggi della Lega (Orlandino Greco, Filippo Mancuso, Giuseppe Mattiani) e i 2 di Noi Moderati, ovvero Riccardo Rosa e Vito Pitaro.

A sostegno del Centrosinistra invece i nomi dei consiglieri eletti sono racchiusi in questi 9 nuovi seggi del Consiglio Regionale: Rosellina Madeo, Ernesto Alecci, Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà per il Pd; Ferdinando Laghi e Enzo Bruno per Tridico Presidente; Elisa Scutellà per il M5s, Francesco De Cicco di Democratici Progressisti e Filomena Greco per la Casa Riformista-Italia Viva.