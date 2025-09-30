Chi sono gli eletti per il Consiglio Regionale Marche dopo le Elezioni 2025: i risultati delle urne, i dati del 2020 e i candidati

Con le urne che si sono chiuse ormai da diverse ore e lo spoglio delle schede che procede serrato, si avvicina il momento in cui potremo tirare le somme sugli eletti per il Consiglio Regionale Marche in queste Elezioni 2025 che vedevano il candidato del centrodestra – nonché presidente uscente – Francesco Acquaroli in netto vantaggio: i risultati effettivi sono attesi per le prossime ore, giusto il tempo che si chiudano gli scrutini delle schede e si scopra l’effettiva ripartizione dei seggi.

Per conoscere i nomi degli eletti, insomma, ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma nel frattempo possiamo concentrarci sulla sfida che si è appena conclusa tra i candidati: come dicevamo prima, il centrodestra compatto – unitamente a Base popolare, Unione di Centro, Civici Marche e Marchigiani con Acquaroli – ha riproposto il nome di Francesco Acquaroli che ha governato con successo negli ultimi 5 anni e che in passato era stato sindaco di Potenza Picena.

D’altra parte, il centrosinistra – che vede anche l’appoggio di Progetto Marche, Avanti con Ricci, Pace Salute Lavoro e Matteo Ricci Presidente – per il Consiglio Regionale Marche ha puntato sul nome dell’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci; mentre nella corsa elettorale si sono presentati anche gli indipendenti (sostenuti da una lista l’uno) Claudio Bolletta, Lidia Mangani, Francesco Gerardi e Beatrice Marinelli dati – come spesso accade in questi casi – per sfavoriti.

COME SONO ANDATE LE ELEZIONI DEL 2020: IL CONSIGLIO REGIONALE MARCHE E GLI ELETTI CON ACQUAROLI

Sempre nell’attesa dei nomi degli eletti per il Consiglio Regionale Marche e della ripartizione dei seggi, possiamo rivolgere il nostro sguardo fino alle Elezioni Regionali marchigiane del 2020: alle urne si arrivò dopo cinque anni di governatorato regionale in mano al centrosinistra con una serrata sfida che vide contrapporsi – appunto – Francesco Acquaroli, il Dem Maurizio Mangialardi, il 5Stelle Gian Mario Mercorelli e cinque indipendenti (Sabrina Banzato, Alessandra Contigiani, Anna Rita Iannetti, Roberto Mancini e Fabio Pasquinelli).

La vittoria – piuttosto netta – spettò ad Acquaroli con il 49,13% delle preferenze e una maggioranza netta nel Consiglio Regionale Marche: al centrodestra, infatti, spettarono ben 20 seggi dei quali 8 per la Lega, 7 per FdI, 2 per FI e uno a testa per UDC e Civitas Civici; mentre il centrosinistra dovette accontentarsi di 8 (6 al PD e 1 a testa per Italia Viva e la civica Rinasci Marche) e il Movimento 5 Stelle dei restanti due.