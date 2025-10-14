I 40 consiglieri eletti in Consiglio Regionale della Toscana dopo i risultati delle Elezioni Regionali: maggioranza con Giani e opposizione con Tomasi

I SEGGI DEI PARTITI IN TOSCANA DOPO I RISULTATI DEFINITIVI DELLE REGIONALI: PD E FDI FANNO “MAN BASSA”, FLOP LEGA E M5S, BEFFA BUNDU

Il primo passo per il Presidente rieletto Eugenio Giani è la convocazione quanto prima di tutti gli eletti nel nuovo Consiglio Regionale in Toscana: con i risultati definitivi delle Elezioni Regionali convocate il 12-13 ottobre 2025, e con la definizione dei 40 nomi dei consiglieri eletti per i prossimi 5 anni in giunta, l’obiettivo del Governatore rieletto al secondo mandato è quella di comporre una squadra di governo che possa riflettere il pieno equilibrio tra le forze di maggioranza.

«Non peseranno solo le preferenze», avverte il Presidente Giani facendo intuire alle liste del campo largo progressista come a prevalere sarà sì la logica di equilibrio ma che potranno influire anche altre dinamiche, come «il merito e la competenza». Il che significa che all’interno della giunta Giani bis non vi saranno solo gli eletti consiglieri ma anche altre forze che potranno contribuire al lavoro dei prossimi 5 anni, con una maggioranza più ampia del primo mandato e su cui «se ne dovrà tenere conto».

La composizione del Consiglio Regionale in Toscana vede in tutto 40 consiglieri eletti, tra cui figurano ovviamente il Presidente Giani e il candidato dell’opposizione sconfitto alle urne, Alessandro Tomasi (che ha già fatto sapere di volere lavorare a tempo pieno in Consiglio, dimettendosi nei prossimi giorni da sindaco di Pistoia). Gli altri eletti vengono suddivisi tra le varie liste che hanno superato le soglie di sbarramento (3% per le liste in coalizione, 5% per quelle singole): 14 in tutto i seggi in quota Pd, seguiti dai 4 di Giani-Casa Riformista (i renziani, ndr), 3 per AVS e solo 2 per il Movimento 5Stelle.

In quota Centrodestra invece assieme al candidato sconfitto Tomasi, trovano spazio 12 consiglieri eletti con FdI, 2 per Forza Italia, 1 solo per la Lega di Salvini e Vannacci: beffa completa per la lista Toscana Rossa che ottenendo il 4,51% nelle preferenze non riesce a entrare di pochissimo tra gli eletti del Consiglio Regionale Toscana nonostante la candidata Antonella Bundu abbia superato la soglia con il 5,18% delle preferenze.

ECCO CHI SONO I 40 ELETTI IN CONSIGLIO TOSCANA: LA MAGGIORANZA DI GIANI, L’OPPOSIZIONE DI TOMASI, I LISTINI “BLOCCATI”

Detto comunque di un calo importante delle preferenze per quasi tutti i partiti toscani (tranne Fratelli d’Italia che guadagna netto più di 100mila voti in 5 anni), e in attesa della nomina di assessori e componenti della nuova giunta a guida Eugenio Giani, sono ufficiali i nomi dei 40 consiglieri eletti in Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni di governo locale.

Tre di questi – 2 in quota Dem e il consigliere del Carroccio – provengono dai listini bloccati regionali, mentre tutti gli altri sono frutto del calcolo delle preferenze e rappresentano perciò i candidati più votati nelle singole circoscrizioni che suddividono il territorio della Toscana.

Nei 24 seggi a disposizione della maggioranza, 14 appunto provengono dal Partito Democratico: si tratta di Iacopo Melio e Simona Querci nei listini bloccati, Andrea Vannucci nella circoscrizione Firenze 1, Serena Spinelli a Firenze 2 e Brenda Barnini a Firenze 3; ad essi si aggiungono poi Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo (Pisa), Leonardo Marras (Grosseto), Filippo Boni (Arezzo), Dario Puppa (Lucca), Matteo Biffoni (Prato), Gianni Lorenzetti (Massa Carrara), Bernard Dika (Pistoia) e Simone Bezzini nella circoscrizione di Siena.

Sempre in maggioranza siederanno accanto a Giani anche i 4 consiglieri eletti nella lista civica alleata con Casa Riformista-Italia Viva: si tratta di Federico Eligi (Pisa), Vittorio Salotti (Lucca), Francesco Casini (Firenze 2) e l’ex vicepresidente di Regione Toscana nonché consigliera uscente in Italia Viva, Stefania Saccardi. Nel campo largo trovano infine spazio Irene Galletti da Pisa e Luca Rossa Romanelli da Firenze 1 in quota M5s, mentre per l’Alleanza Verdi-Sinistra gli eletti sono Massimiliano Ghimenti (Pisa), Lorenzo Falchi (Firenze 1) e Alessandra Fallani (Livorno).

Per quanto riguarda invece l’opposizione del Centrodestra, oltre al sindaco di Pistoia Tomasi sarà Fratelli d’Italia con il suo 26,78% nelle preferenze dei risultati elettorali a guidare la pattuglia degli altri alleati: i 12 consiglieri eletti nel partito di Giorgia Meloni sono Jacopo Cellai nella circoscrizione di Firenze 1, Matteo Zoppini (Firenze 2), Claudio Gemelli (Firenze 4) e Luca Minucci a Grosseto.

Con loro anche Gabriele Veneri (Arezzo), Diego Petrucci (Pisa), Marcella Amadio (Livorno), Vittorio Fantozzi (Lucca), Marco Guidi (Massa Carrara), Chiara La Porta (Prato) ed Enrico Tucci da Siena. Entrano in Consiglio Regionale della Toscana anche il vannacciano Massimiliano Simoni per la Lega (listino bloccato), Marco Stella (Firenze 1) e Jacopo Maria Ferri da Massa Carrara in quota Forza Italia.