Chi sono gli eletti per il Consiglio Regionale Valle d'Aosta dopo le Elezioni 2025: i risultati delle urne, i dati del 2020 e i candidati

Chi sono gli eletti per il Consiglio Regionale Valle d’Aosta in queste Elezioni del 2025 e qual è il nome più probabile per il presidente che guiderà la regione autonoma per i prossimi cinque anni? Domande che – certamente – moltissimi elettori si staranno facendo in queste ore di spoglio delle schede elettorali dopo la chiusura delle urne e che rimbalzeranno nella mente di moltissimi politici dato che proprio sul territorio valdostano di gioca una delle partite più importanti di questo autunno.

Visto che per conoscere gli eletti serve essere ancora un attimo pazienti, nel frattempo possiamo ricordare un paio di importanti aspetti su queste Elezioni Regionali 2025 in Valle d’Aosta: la ragione per cui poco fa dicevamo che la scontro è particolarmente per i politici è legata al fatto che il territorio valdostano è l’ultimo nel Nord della penisola attualmente rimasto nelle mani del centrosinistra che punta – ovviamente – alla riconferma; mentre per il centrodestra si tratterebbe di una conferma della fiducia degli elettori.

D’altra parte, altrettanto utile è ricordare che oggi gli elettori sono stati chiamati esclusivamente a scegliere la composizione del Consiglio Regionale Valle d’Aosta: nella regione autonoma, infatti, non vi è l’elezione diretta del presidente, ma saranno gli eletti che nei prossimi giorni entreranno in Consiglio a esprimere un nome a seconda delle alleanze, della maggioranza e dell’opposizione che si creeranno tra i banchi del governatorato.

COME SONO ANDATE LE ELEZIONI DEL 2020: COM’È COMPOSTO L’ATTUALE CONSIGLIO REGIONALE VALLE D’AOSTA

Altrettanto interessante – sempre in attesa dei nomi degli eletti per questa tornata di votazioni – è soffermarci sull’attuale composizione del Consiglio e sui risultati delle Elezioni che si sono tenute nel 2020: partendo da questi ultimi, ricordiamo che le urne premiarono in modo netto la Lega, tanto che conquistò il 23,9% dei voti e un totale di 11 seggi; mentre il partito di centro Union Valdôtaine conquistò il secondo posto con il 15,80% dei voti e il Progetto Civico Progressista arrivò (per poco) terzo con il 15,25% delle preferenze.

Proprio a causa del singolare funzionamento del sistema elettorale – e del flop alle urne di FI e FdI nel 2020, esclusi dalla soglia di sbarramento – attualmente il Consiglio Regionale Valle d’Aosta è largamente in mano al centrosinistra: il primo partito resta il centrista Union Valdôtaine che ha stipulato accordi con i colleghi Autonomisti di Centro e con i Federalisti Progressisti che vedono tra le loro file anche il Partito Democratico.