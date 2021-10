Eletti Desio 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Desio, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune lombardo non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Simone Gargiulo (destra) e Jennifer Moro (centrosinistra) si sfideranno al ballottaggio alle elezioni comunali 2021 a Desio. Simone Gargiulo ha avuto il 39,9% e Jennifer Moro il 36,7%: dovranno cercare di attirare gli elettori di Stefano Motta (Centrodestra appoggiato da Forza Italia, divisa dunque da Lega e FdI) e degli altri candidati esclusi dal ballottaggio per raggiungere il 50% dei voti. L’affluenza che alla fine si è registrata nel comune di Desio è stata pari al 49,9%.

ELETTI DESIO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Desio senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. È il caso del Partito Democratico, che ha ottenuto il 23,3%, o passando alla destra, della Lega (19,3%) e Fratelli d’Italia (14,2%), o Forza Italia-Unione di Centro (8%).

Tra i candidati che potremmo trovare nel nuovo Consiglio comunale citiamo Vittorio Migliavada, Andrea Villa, Fabio Pietro Mario Arosio, Niccolò Burinato, Roberto Corti, Francesco Pasquali, Federico Burgio, Sergio Mariani. Clicca qui per i dati sulle preferenze.

