Eletti e preferenze Sicilia, ripartizione seggi Ars/ La nuova Assemblea

Sarà Renato Schifani il nuovo presidente della Sicilia. Il candidato del centrodestra ha avuto la meglio sui competitors in maniera piuttosto netta ed è tempo di andare a conoscere gli eletti e delle preferenze, così per delineare la nuova composizione dell’Ars, acronimo di Assemblea regionale siciliana. Prima di andare a conoscere la nuova Assemblea, ricordiamo quali sono i risultati delle elezioni regionali in Sicilia. Con 4.952 sezioni scrutinate sulle 5.298 totali, il nuovo governatore Renato Schifani si attesta al 41,79%, seguito da Cateno De Luca (24,46%), Caterina Chinnici (16,10%) e Nuccio Di Paolo (15,98%).

Prima di conoscere i nomi degli eletti, è tempo di valutare la ripartizione dei seggi nell’Assemblea regionale Sicilia. In totale, i seggi sono 70. Entrando nel dettaglio: 62 sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale (16 a Palermo; 13 a Catania; 8 a Messina; 6 ad Agrigento; 5 a Siracusa; 5 a Trapani; 4 a Ragusa; 3 a Caltanissetta; 2 a Enna); 6 sono attribuiti all’interno del “listino del presidente; 1 seggio per il neo presidente; 1 seggio per il secondo candidato presidente più votato.

Eletti e preferenze Sicilia,il listino del presidente

Andiamo a conoscere gli eletti alle elezioni regionali Sicilia e partiamo dal cosiddetto listino del presidente, termine che si riferisce alla lista bloccata che conferisce un premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al nuovo governatore di ottenere al massimo 42 seggi all’Ars. I seggi a tal fine non utilizzati sono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento. In attesa di arrivare ai risultati definitivi, questo è l’elenco dei momentanei eletti nel listino del presidente:

Elvira Amata;

Riccardo Gallo Afflitto;

Marianna Caronia;

Giuseppe Lombardo;

Federica Marchetta;

Gaetano Galvagno.

Eletti e preferenze Sicilia: la ripartizione dei seggi nell’Ars

Passiamo adesso agli eletti in Sicilia nei 62 seggi attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale. Anche in questo caso è necessario attendere i risultati definitivi, segnalati rallentamenti in particolare in provincia di Siracusa, riporta Live Sicilia. Qui di seguito vi riportiamo nomi e cognomi dei nuovi deputati dell’Assemblea regionale siciliana:

PALERMO: Adriano Varrica e Luigi Sunseri (M5s); Ismaele La Vardera (De Luca sindaco di Sicilia); Edy Tamajo, Gianfranco Miccichè e Gaspare Vitrano (FI); Valentina Chinnici e Antonello Cracolici (Pd); Nuccia Albano (Dc); Vincenzo Figuccia (Lega); Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia (FdI).

CATANIA: Ludovico Balsamo (De Luca sindaco di Sicilia); Luca Sammartino (Lega); Jose Marano (M5s); Anthony Barbagallo (Pd); Giuseppe Castiglione (Popolari autonomisti); Gaetano Galvagno (FdI); Marco Falcone e Nicola D’Agostino (FI); Andrea Messina (Dc); Giuseppe Lombardo (Popolari e autonomisti).

TRAPANI: Stefano Pellegrino (FI); Dario Safina (Pd); Mimmo Turano (Lega); Nicola Catania (FdI).

ENNA: Sebastiano Venezia (Pd); Luisa Lantieri (FI).

RAGUSA: Nello Dipasquale (Pd); Stefania Campo (M5s).

MESSINA: Tommaso Calderone (FI); Cateno De Luca (De Luca sindaco di Sicilia); Luigi Genovese (Popolari autonomisti).

AGRIGENTO: Carmelo Pace (Dc); Angelo Cambiano (M5s).

CALTANISSETTA: Michele Mancuso (Forza Italia); Nuccio Di Paola (M5S); Giuseppe Catania (FdI).











